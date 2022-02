Android: Google schafft "Data Saver" für Chrome ab

Google beendet den Support für den sogenannten "Lite Mode" des Chrome-Browsers unter Android. Bekannt ist der Lite Mode auch als "Data Saver": Er verringert die Datengröße, die für die Darstellung einer Webseite geladen werden muss. Ende März erscheint Chrome-Version M100, die den Lite Mode erstmals nicht mehr unterstützen wird.

Den Schritt hat Google in einem Support-Eintrag zum Chrome-Browser angekündigt. Das Update ohne den Lite Mode erscheint demnach am 29. März. Als Begründung führt Google die in vielen Ländern sinkenden Kosten für Datenvolumen auf. Außerdem habe man über die vergangenen Jahre anderer Verbesserungen in Chrome integriert, die den Datenverbrauch schmälern.

"In den vergangenen haben wir zurückgehende Kosten für mobile Daten in vielen Ländern beobachtet", schreibt Google in dem Eintrag. "Obwohl wir uns vom Lite Mode verabschieden, bemühen wir uns weiterhin um schnell ladende Webseiten in Chrome."

Google hatte den damals als "Data Saver" bekannten Lite Mode für Chrome erstmals 2014 vorgestellt. Um die Datenmenge zu reduzieren, lädt Chrome einen Großteil zuerst auf einen Google-Server, wo sie komprimiert werden. Erst dann werden die von Google bearbeiteten Seiten auf das Smartphone ausgespielt. Das soll Datenvolumen sparen und das Laden der Webseiten beschleunigen – die Datenlast sollte laut Google dadurch um bis zu 90 Prozent verringert werden.

Dieses Verfahren hatte lange den Nachteil, dass es nur mit unverschlüsselten Webseiten funktionierte. 2019 führte Google schließlich die Möglichkeit ein, auch HTTPS-Webseiten über die Proxy-Methode zu verkleinern. Zum Einsatz kam diese Methode bei langsamen 2G-Verbindungen oder Wartezeiten von über 5 Sekunden bis zur Darstellung erster Inhalte. Im Lite Mode gibt es außerdem eine Option, mit der man das Laden von Bildern komplett unerbinden kann.

(dahe)