Android-Handys erkennen über 30 Alltagsgeräusche

Google erweitert die Geräuscherkennung von Android-Handys. Die App Live Transcribe, die zunächst durch die Verschriftlichung gesprochener Sprache auf sich aufmerksam gemacht hat, erkennt nun mehr Geräusche. Als Beispiele nennt Google Feuer- und Rauchalarme, Türklopfen, Babygeschrei, laufendes Wasser, Hundebellen und piepende Haushaltsgeräte.

Insgesamt erkennt Live Transcribe laut Googles Mitteilung nun mehr als 30 Geräusche. Das funktioniert datenschutzfreundlich ohne Internetverbindung. Diese erweiterten Fähigkeiten können insbesondere Schwerhörigen und Gehörlosen helfen, darunter auch Personen, die Ohrstöpsel tragen oder durch eine Krankheit vorübergehend Hörschwierigkeiten haben. In Pixel-Handys und einigen anderen Android-Modellserien ist Live Transcribe bereits integriert und über die Accessibility-Einstellungen aufrufbar. Andere Android-Handys können die App über den Play Store installieren.

User werden durch Einblendung, Blitze und/oder Vibration informiert. Diese Alarme können auch an Wear-OS-Smartwatches weitergeleitet werden. Damit können Anwender auch aufgeweckt werden, sofern sie das wünschen. Erkannte Geräusche bleiben einige Stunden lang in einer Zeitreihe ersichtlich. So können User beispielsweise sehen, ob sie den Paketboten verpasst haben.

(ds)