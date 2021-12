Android: "Locked Folder" für Fotos kommt auf weitere Smartphones

Googles "Locked Folder" für die Photos-App kommt auf weitere Android-Smartphones. Mit "Locked Folder" lässt sich innerhalb der Foto-Sammlung von Google ein passwortgeschützter Ordner anlegen. Darin abgelegte Fotos und Videos tauchen nicht beim Wischen durch die Gallerie auf. Außerdem werden sie nicht in der Cloud abgelegt.

Die "Locked Folders", in der deutschen Version "gesperrte Ordner", eignen sich damit vor allem für persönliches oder sensibles Bildmaterial. Das Feature hatte Google erstmals auf der Entwicklermesse I/O im Mai angekündigt, auf Pixel-Handys ist es seit Sommer verfügbar. Nun weitet Google den Support für zusätzliche Smartphone-Modelle unabhängiger Hersteller aus.

heise online konnte die Funktion etwa auf einem Galaxy S10 einrichten. Dazu klickt man in der Photos-App zunächst auf die Fotogalerie, bevor man auf "Verwalten" tippt. Dort kann man den Locked-Folder nach einer Identitätsbestätigung dann einrichten.

PIN oder Fingerabdruck

Laut dem Android-Magazin Androidcentral ist die Funktion mittlerweile auch auf einigen Handys von Oppo und OnePlus verfügbar. Dass das zunächst Pixel-exklusive Feature auch auf andere Handys kommen soll, hatte Google bereits im Oktober angekündigt. Dabei nannte das Unternehmen aber keinen Zeitraum. Für die iOS-Version von Googles Photos-App soll der passwortgesicherte Ordner im kommenden Jahr erscheinen.

Voraussetzung fürs Einrichten eines gesperrten Ordners ist Android ab Version 6. Entsperren kann man den Ordner auf demselben Weg wie die Display-Sperre – also nicht unbedingt per Passwort, sondern alternativ auch per Fingerabdruck, Gesichtsscan oder PIN.

Vorsichtig muss man sein, wenn man nach dem Einrichten eines gesperrten Ordners die Photos-App deinstalliert: In diesem Fall werden alle Inhalte des passwortgeschützten Ordners gelöscht, warnt Google auf einer Support-Seite.

(dahe)