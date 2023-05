Nearby Share: Googles Airdrop-Variante jetzt auch als Beta für Windows verfügbar

Anders als iPhone- und Mac-Nutzer guckten Android-Smartphone-Inhaber in die Röhre, was den schnellen Dateiaustausch zwischen dem PC oder Laptop und Smartphone anbelangt. Jetzt stellt Google eine Beta-Version von Nearby Share für Windows bereit, mit der Dateien sich zügig und unkompliziert an Windows-Rechner schicken oder von dort empfangen lassen.

Bislang mussten sich Android-Smartphone-Besitzer dafür mit Dritthersteller-Apps behelfen oder mit langsamem Austausch etwa mit Bluetooth begnügen. Damit ist jetzt Schluss: Eine kleine, einfache Windows-App vereinfacht und beschleunigt den Austausch drastisch.

Google: Windows-Unterstützung nach knapp drei Jahren

Im Juli 2020, vor knapp drei Jahren, startete Google die Beta-Version einer eigenen Apple-Airdrop-Variante. Schon damals keimten Hoffnungen auf, dass etwa Windows als Austauschpartner beispielsweise mittels des Webbrowsers Chrome unterstützt werde. Jetzt liefert das Unternehmen endlich eine native App, die den zackigen Dateiaustausch ermöglicht.

Die Installation der App, die Google auf einer eigenen Webseite bereitstellt, benötigt eine aktive Internetverbindung, da der Installer weitere Daten nachlädt. Die Installation und Konfiguration lassen sich mit wenigen Klicks abschließen.

Bild 1 von 5 Google Nearby Share (5 Bilder) Nearby Share: Setup Nearby Share für Windows lässt sich mit oder ohne Google-Konto nutzen. (Bild: Screenshot/dmk)

Die Nearby-Share-App lässt sich mit oder ohne Anmeldung in einem Google-Konto nutzen. Jedoch sind Einstellungen etwa dazu, wer Daten senden darf, nur nach dem Log-in möglich. Bei ersten Versuchen funktioniert die App problemlos und wie erwartet. Die erste Übertragung von einem Gerät muss bestätigt werden. Dazu zeigen Smartphone und Windows-PC eine PIN an, die übereinstimmen sollte. Anstatt mit wenigen KByte/s liefen danach Dateien mit mehr als 1,5 MByte in der Sekunde zwischen den Geräten hin- und her.

Die neue Windows-App für Nearby Share rüstet eine lange erwartete Funktion nach. Sie ermöglicht komfortablen Dateiaustausch zwischen Smartphone und PC. Gefrickel mit zusätzlichen Apps und beispielsweise Server-Software auf dem PC wird damit überflüssig.

(dmk)