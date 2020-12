Android: Pixel-Smartphones bekommen adaptiven Sound und Akkuverbesserungen

Google hat eine Reihe neuer Funktionen für seine Pixel-Handys vorgestellt. Dazu gehört unter anderem adaptiver Sound: Über das Mikrofon soll das Smartphone die Charakteristik des aktuellen Raums messen und den Ton darauf anpassen. So soll das Handy in jeder Umgebung idealen Sound wiedergeben. Ein solches Feature bietet Google unter anderem schon in einigen seiner Smart Speaker an.

Die Daten, die das Mikrofon für den adaptiven Sound aufzeichnet, werden laut Google nur lokal verarbeitet. Außerdem werden sie laut Google automatisch gelöscht. Das Feature steht lediglich dem Pixel 4A 5G und dem Pixel 5 zur Verfügung und wird nicht in allen Anwendungen funktionieren, schreibt Google.

Akkuverbesserungen

Alle Pixel-Handys ab dem Pixel 3 bekommen außerdem einen neuen Batteriesparmodus, der den Akku besonders stark schonen soll. Der "Extreme Battery Saver" soll nicht-essenzielle App-Funktionen limitieren, sodass das Handy länger durchhält – vergleichbare Technik bieten auch zahlreiche andere Hersteller an.

Auf dem Pixel 4 und neueren Geräten wird außerdem eine Funktion namens Adaptive Charging angeboten. Die soll langfristig die Akkugesundheit schonen, indem sie die Ladegeschwindigkeit anpasst. Wenn das Gerät abends ans Ladekabel angeschlossen wird, erkennt es anhand des gestellten Weckers, wie lange es Zeit zum Laden hat und regelt die Ladegeschwindigkeit dementsprechend. So soll die Rate, in der sich die Akkulaufzeit über Monate und Jahre verschlechtert, verlangsamt werden.

Für das Pixel 4A 5G und das Pixel 5 soll außerdem eine neue Funktion bereitgestellt werden, die je nach Nutzungsszenario automatisiert zwischen 4G- und 5G-Netzen wechselt. LTE soll zum Beispiel beim Browsen und Chatten eingesetzt werden, während bei Filmen und dem Download großer Dateien auf 5G umgestellt wird. Weil 5G-Nutzung mehr Akku verbraucht als das Surfen im 4G-Netz, könnte das die Laufzeit des Pixel-Smartphones verbessern. Die Funktion lässt sich auf Wunsch abschalten. Die neuen Features werden aktuell an kompatible Pixel-Smartphones verteilt.

