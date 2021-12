Android: Rekorder versteht nun auch auf älteren Pixel-Handys Deutsch

Google macht die Rekorder-App in deutscher Version auch auf älteren Pixel-Modellen verfügbar. Mit der Anwendung kann das kompatible-Pixel-Handy gesprochene Sprache transkribieren. Bisher funktionierte das nur auf dem Pixel 6 und dem Pixel 6 Plus mit deutscher Sprache. Künftig sollen alle Pixel-Geräte ab dem Pixel 3 Deutsch transkribieren können. Außerdem unterstützt die App nun Japanisch und Französisch.

Das Update ist Teil des jüngsten Feature Drops für Pixel-Geräte, die Google regelmäßig für seine eigenen Smartphones mit Android-Betriebssystem veröffentlicht. Dazu gehört auch die Möglichkeit, das Handy als Autoschlüssel bei bestimmten BMW-Modellen zu nutzen. Das funktioniert auf dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro per NFC und Ultrawide Broadband (UWB), Apples iPhones haben eine ähnliche Funktion.

Das dafür nötige Ultrabreitband listet Google auch separat als eine der Neuerungen des Feature Drops für Pixel-Geräte. UWB soll Nearby Share verbessern und so den Austausch von Dateien und Standorten erleichtern. Die verbleibenden Neuerungen sind recht klein: Die Musikerkennungsfunktion "Now Playing" bekommt einen Suchbutton und Snapchat lässt sich per Schnelltipp-Geste direkt vom Sperrbildschirm starten. Daneben gibt es zahlreiche Fehlerbehebungen.

Verteilung in den kommenden Wochen

Alle Features sollen in den kommenden Wochen auf Google-Handys verteilt werden. Schon jetzt sollen einige der Updates auf Pixel 3 bis Pixel 6 angekommen sein, schreibt Google in einer Mitteilung. Die Neuerungen für die aktuelle Pixel-6-Generation folgen dann etwas später.

Ein kleines Update gibt es auch für die In-Ear-Kopfhörer Pixel Buds. Auf Android-Geräten mit Version 6 oder neuer kann man nun den Bass umfangreicher einstellen, nämlich in insgesamt sechs Stufen. Laut Google hat man damit doppelt so viel Bass-Spielraum wie vorher.

Ältere Versionen als Android 6 laufen noch auf etwa sechs Prozent aller aktiv genutzten Android-Smartphones. Das geht aus einer Statistik hervor, die Google im November für Entwicklerinnen und Entwickler veröffentlicht hatte. Android 12 wurde damals noch nicht geführt – Googles eigene Pixel-Smartphones laufen aber bereits mit der jüngsten Fassung von Android.

(dahe)