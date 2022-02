Android-Smartphones Oppo Find X5, X5 Pro und X5 Lite: Neue teure Schönheiten

Mattes Glas, kratzfeste Keramik, zusätzliche Chips für die Kameras und jede Menge Leistung: Bei der neuen Find-X5-Serie geht Smartphone-Hersteller Oppo in die Vollen. Das macht sich allerdings auch auf den Preisschildern von Oppo Find X5 Pro, Find X5 und Find X5 Lite bemerkbar.

Beim Find X5 Pro setzt Oppo das Design des Vorgängers fort, aber mit neuem Material. Auf der Rückseite kommt nun glänzende und als sehr kratzfest geltende Keramik statt Glas zum Einsatz. Den Kamerabuckel integriert das Oppo Find X5 Pro fließend in die Rückseite. Da der äußere Schein jedoch nicht alles sein kann, verwendet Oppo mit dem Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm einen der stärksten Prozessoren auf dem Markt und stellt ihm 12 GByte Arbeitsspeicher zur Seite. Ein spezielles Kühlsystem soll die Abwärme effizient verteilen, um zu starkes Drosseln zu verhindern. Der interne Speicher fasst 256 GByte Daten, erweiterbar ist er nicht.

Neben dem High-End-Chip und dem extravaganten Design legt Oppo den Fokus des Find X5 Pro auf die Kamera. Die besitzt nicht nur einen, sondern gleich zwei 50-Megapixel-Sensoren für die Haupt- und Ultraweitwinkelkamera. Das kommt nicht nur der Bildqualität zugute, die bei vielen Ultraweitwinkeln stark abfällt, sondern sorgt auch für eine konsistente Farbdarstellung. Als drittes Objektiv findet sich ein Zweifach-Tele mit 13-Megapixel-Sensor im Oppo Find X5 Pro. Der kürzlich vorgestellte Imaging-Chip MariSilicon X soll den Snapdragon-Prozessor vorwiegend bei Videoaufnahmen im Dunklen unterstützen. Eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixel komplettiert das Kamerasortiment. Fans der einzigartigen Makrokamera des Find X3 Pro aus dem Vorjahr müssen stark sein, die hat Oppo im neuen Modell nicht wieder eingebaut.

Oppo Find X5 Pro Innenleben (Bild: Oppo)

Zur restlichen Ausstattung des Oppo Find X5 Pro gehören ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit adaptiver Bildrate bis zu 120 Hz und WQHD+-Auflösung (3216 x 1440 Pixel), Dolby-Atmos-Lautsprecher, USB-C-3.2-Anschluss sowie ein fest eingebauter 5000-mAh-Akku. Der lässt sich über das mitgelieferte 80-Watt-Netzteil per Kabel in einer guten halben Stunde komplett aufladen. Drahtlos unterstützt Oppo eine Ladeleistung von bis zu 50 Watt mit dem optional erhältlichen eigenen Ladegerät, per Qi ist bei 15 Watt Schluss. Das vorinstallierte Betriebssystem ColorOS 12.1 basiert auf dem aktuellen Android 12.

Oppo Find X5 Pro mit Hasselblad-Kamera und Rückseite aus Keramik (Bild: Oppo)

Oppo Find X5 mit Glas statt Keramik

Beim zweiten neuen Modell streicht Oppo den Zusatz "Pro" aus dem Namen und die Keramik aus der Rückseite. Stattdessen kommt Glas zum Einsatz, das mit einer matten Oberfläche überzogen ist, die Fingerabdrücke besser fernhält als glänzende Keramik. Der Snapdragon 888 nimmt den Platz des neueren Qualcomm-Chipsets ein. Auf eine Möglichkeit zur Speichererweiterung verzichtet Oppo erneut, man belässt es bei den fest eingebauten 256 GByte Flash sowie 8 GByte RAM.

Das OLED-Display des Oppo Find X5 ist im Vergleich zum Pro mit 6,55 Zoll etwas kleiner, weniger hochauflösend – FHD+ statt WQHD+ – und auf fest eingestellte 60 oder 120 Hz fixiert. Den Akku hat Oppo leicht auf 4800 mAh verkleinert, die maximale Ladeleistung beträgt wie im Topmodell 80 Watt, drahtlos sind es "nur" 30 Watt.

Oppo Find X5 (Bild: Oppo)

Die drei Kameras auf der Rückseite des Oppo Find X5 entsprechen mit 50-Megapixel-Hauptkamera, 50-Megapixel-Ultraweitwinkel und 13-Megapixel-Tele mit zweifacher Vergrößerung. Auch der Zusatzchip MariSilicon X steht zur Verfügung, zudem ist die Frontkamera beider Smartphones identisch. Das Dual-SIM- und eSIM-fähige Oppo Find X5 wird wie der größere Bruder mit ColorOS 12.1 verkauft.

Oppo Find X5 Lite für die Mittelklasse

Noch eine Stufe weiter unten sortiert sich das Find X5 Lite ein. Oppo verbaut darin einen Mediatek-Prozessor, den Dimensity 900 mit bis zu 2,4 GHz Taktfrequenz. Ihm zur Seite stehen 8 GByte Arbeitsspeicher und stattliche 256 GByte Flash, erweiterbar per microSD-Karte um bis zu 1 TByte. Inhalte werden auf einem OLED-Display mit einer Diagonale von 6,43 Zoll und FHD+-Auflösung dargestellt. Das Oppo Find X5 Lite wird mit ColorOS 12 auf Basis von Android 11 ausgeliefert, als Farben stehen Blau und Schwarz zur Wahl.

Oppo Find X5 Lite (Bild: Oppo)

Auf seiner Rückseite trägt das Oppo Find X5 Lite drei Kameras spazieren: eine Hauptkamera mit 64 Megapixel, ein Ultraweitwinkel mit 8 Megapixel sowie eine 2-Megapixel-Makrokamera für Tiefeninformationen. Ein Teleobjektiv besitzt das Smartphone nicht, Selfies können mit bis zu 32 Megapixel geknipst werden. Der fest verbaute Akku hat eine Kapazität von 4500 mAh und wird via Kabel und mitgeliefertem Netzteil mit bis zu 65 Watt geladen.

Oppo verlangt hohe Preise

Die Tatsache, dass sich Oppo in der Oberklasse angekommen wähnt, wird auch an den Preisen deutlich, die der Hersteller aufruft. Bereits die 499 Euro für das Oppo Find X5 Lite sind kein Pappenstiel, das Find X5 kostet dann aber schon das Doppelte – andere Smartphones mit Snapdragon 888 sind für deutlich unter 500 Euro erhältlich, etwa das Realme GT. Das Spitzenmodell Find X5 Pro reißt die Tausend-Euro-Grenze locker, hier müssen 1299 Euro den Besitzer wechseln.

(sht)