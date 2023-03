Android-Spiele in Windows: Google Play Games für PC kommt nach Europa

Google will seine Android-Spiele auch in Europa auf dem Rechner verfügbar machen. Das Programm Google Play Games for PC soll in den kommenden Monaten auch in Japan und in europäischen Ländern angeboten werden, schreibt Google in einem Blog-Eintrag.

Ein genauer Zeitplan lässt sich dem Blog-Eintrag von Google nicht entnehmen. Lange genug wartet man in Deutschland bereits auf den Start von Google Play Games for PC: Das Programm wurde ursprünglich im Dezember 2021 angekündigt. Getestet wurde Play Games for PC unter anderem in Hongkong, Südkorea und Taiwan. In den USA und Kanada wird das Programm seit dem vergangenen November angeboten.

Anpassung für Maus und Tastatur

Google Play Games lässt Android-Spiele in einem Emulator laufen. Aufgerufen werden die ursprünglich für Android veröffentlichten Titel über die Anwendung "Play Games", die als natives Programm auf Windows 10 und Windows 11 lauffähig ist. Über das Programm lassen sich ausgewählte Spiele zocken, die von den Entwicklern für den Rechner angepasst wurden.

Dabei geht es laut einem Support-Eintrag von Google vor allem um die Steuerung: Demnach sollen Entwickler sicherstellen, dass ursprünglich für Touchscreens entwickelte Eingabemethoden richtig für Maus und Tastatur umgesetzt werden – Support für Maus und Tastatur setzt Google für den PC-Release zwingend voraus.

Außerdem müssen Entwickler ihr Spiel laut Google mit 60 Hertz darstellen und Auflösungen sowie Seitenverhältnisse unterstützen, die auf dem PC üblich sind. Entwickler müssen weiterhin sicherstellen, dass der Spielfortschritt zwischen PC- und Android-Version ihres Spiels synchronisiert wird, damit User nach einem Gerätewechsel nahtlos weiterspielen können.

Zu den auf dem Rechner verfügbaren Android-Spielen gehören "Mobile Legends", "Rise of Empires", "Coin Master" und "Dungeon Knight". Bald sollen weitere Titel wie "Garena Free Fire" und "MapleStory M" dazukommen.

(dahe)