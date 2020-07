Android TV: Xiaomis Mi TV Stick kostet 40 Euro

Xiaomi hat einen neuen TV-Stick vorgestellt, der schlicht "Xiaomi TV Stick" heißt. Er läuft mit Android TV und hat Google Cast eingebaut. Das bedeutet unter anderem, dass der Xioami-Stick auch mit dem Google Assistant ferngesteuert werden kann.

Der Xiaomi TV Stick kostet 40 Euro – so viel wie der Fire TV von Amazon. Beide Geräte unterstützen keine 4K-Auflösung. Der Xiaomi TV Stick zeigt Bild maximal in FullHD-Auflösung an. Auch die Fernbedienung des Xiaomi TV Stick erinnert an das Pendant des Amazon-Sticks.

Im Inneren des Xiaomi TV Sticks steckt 1 GByte RAM. Bei der nicht genau benannten CPU handelt es sich um ein Quadcore-Modell mit ARM-Cortex-A53-Kernen. Der Xiaomi TV Stick hat Platz für 8 GByte an Daten. Er soll ab August in Deutschland verkauft werden.

(dahe)