Android-Umstieg: Apple bewirbt "Switching to iPhone" per Video

Apple setzt seine Kampagne zur Bewerbung des Umstiegs von Android-Geräten aufs iPhone fort. Auf YouTube steht seit dieser Woche ein knapp viereinhalb Minuten langes FAQ-Video bereit, in dem eine Apple-Mitarbeiterin das "Switch to iPhone" näher erläutert – wohl auch, um die gerade frisch aktualisierte "Move to iOS"-App ("Auf iOS übertragen") zu bewerben. Der Clip deckt Themen wie die Übernahme von Fotos, Textnachrichten und Apps ab, aber auch Fragen wie das Eintauschen von Android-Geräten gegen iPhone-Rabatt sowie Apples Update-Strategie bei iOS.

Angst vor dem Umstieg nehmen

Dem iPhone-Konzern scheint es vorwiegend darum zu gehen, mögliche Ängste beim Switch zu nehmen. Das beginnt etwa beim Datentransfer: Dort hatte Apple unlängst die "Move to iOS"-Anwendung für WhatsApp-Nachrichten aufgerüstet, was aufgrund der Beliebtheit des Messengers vielen potenziellen Android-Wechslern hilft. Apples Werkzeug kann zudem mittlerweile auch Apps, die unter Android installiert waren, unter iOS wiederherstellen – falls es Pendants gibt, diese kostenlos sind und man die Inhalte händisch überträgt.

Im weiteren Verlauf des Videos, das sich an Apples "Switch to iPhone"-Homepage orientiert, lernt man auch, dass Apple Android-Geräte für einen Trade-In entgegennimmt (wobei der Nutzer sich zuvor bei anderen Anbietern informieren sollte, ob diese mehr zahlen), man über einen längeren Zeitraum Betriebssystem-Updates erhält und "die persönlichen Inhalte geschützt" seien. Zudem betont der Konzern die Haltbarkeit der Geräte und die Verlässlichkeit, die sich durch die Kombination von Soft- und Hardware aus einer Hand ergebe.

Apple benötigt Wachstum durch Switcher

Die aktuelle Kampagne zeigt, dass Apple vermehrt auf Switcher setzt, um seine Wachstumszahlen beim iPhone zu erreichen. Zuletzt war es dem Konzern noch einmal gelungen, den Umsatz bei seinen Smartphones zu steigern – während etwa iPad, Mac und Wearables-Sparte aufgrund der aufziehenden Rezession (etwas) kriseln.

Google wiederum versucht unterdessen, den Umstieg von iOS auf Android zu erleichtern – auch hier gibt es eine ähnlich aufgestellte Kampagne, die erläutert, wie man vom iPhone auf Android-Smartphones umstiegen kann. Das wurde in Android 12 nochmals erleichtert.

(bsc)