Angebliche Playstation 5 Slim in Bild und Video gesichtet

Bereits seit einigen Wochen mehren sich Hinweise, dass Sony bald eine neue Version der Playstation 5 auf den Markt bringen könnte. Dafür sprechen immer wieder sporadische Rabattaktionen, die sich häufen, seit Sony 40 Millionen verkaufte Exemplare und stabile Liefermengen bekannt gab.

Das war Ende Juli 2023, und seitdem ist die Konsole in der Disc-Version mit Blu-ray-Laufwerk oft günstiger als die UVP von 549 Euro zu haben. So hatte unter anderem MediaMarkt die Disc-Version der PS5 Anfang August kurz für 459 Euro im Angebot, auch andere Händler bieten sie derzeit für unter 500 Euro an (ab 479 €). Solche Aktionen, bei denen der Hersteller in der Regel einem Händler für ein größeres Kontingent große Rabatte einräumt, sind typisch für den Abverkauf eines Auslaufmodells.

Microsoft erwartet PS5 Slim 2023

Aus den Gerichtsunterlagen im Streit um Microsofts Übernahme von Activision/Blizzard ging zudem kürzlich hervor, dass der Sony-Konkurrent ein Slim-Modell noch 2023 erwartet. Damit dieses zum Weihnachtsgeschäft breit verfügbar wäre, müsste die Konsole nun bald vorgestellt werden. Dabei ist jedoch noch nicht einmal sicher, dass die neue PS5 wie in den letzten drei Generationen "Slim" heißen wird, eventuell handelt es sich nur um eine neue Version ohne Namenszusatz.

Dafür sprechen nun ein Bild aus einem chinesischen Forum und ein davon unabhängiges Video, das der australische Acccount BwE_Dev bei X, vormals Twitter, veröffentlicht hat. Nach eigenen Angaben steckt dahinter ein freier Softwareentwickler für Sony-Konsolen, der auch Reparaturen und Modifikationen an den Geräten anbietet. Er zeigt in seinem neun Sekunden kurzen Video ein Leergehäuse im Design einer Playstation 5, deren Modellnummer er mit "CFI-2016" angibt. Die derzeit aktuelle Version der Disc-Edition ist "CFI-1216A", die Digital-Edition ohne Laufwerk heißt " CFI-1216B".

Trennung zwischen A- und B-Modell könnte enden

Auch ohne neue Produktbezeichnung ändert Sony das Innenleben seiner Konsolen regelmäßig, wenn sich Produktionskosten einsparen lassen. Das war nach dem Marktstart der PS5 2020 auch in den beiden folgenden Jahren der Fall, 2023 erschien jedoch noch kein neues Modell. Die Darstellungen von BwE_Dev zeigen ein deutlich kompakteres Gehäuse, bei dem die Seitenschalen zweigeteilt sind. Das könnte Sony ermöglichen, das optische Laufwerk nur optional und zum Nachrüsten anzubieten, und so die Trennung zwischen A- und B-Modell aufzuheben.

Typisch ist bei Sony auch eine Preissenkung zur Markteinführung einer kompakteren Konsole. Unbestätigten Angaben zufolge soll die neue PS5 – dann vermutlich ohne Laufwerk – 399 Euro kosten, was das optionale Laufwerk kostet, ist noch nicht bekannt. Zu all dem hat sich das Unternehmen bisher noch nicht geäußert.

(nie)