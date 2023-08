Angriff auf Amazon: TikTok will wohl Links in externe Shops verbieten

TikTok will Links zu externen Online-Shops wie Amazon verbieten, um den eigenen Store zu stärken. Das berichtet das US-Branchenblatt The Information unter Berufung auf eine anonyme Quelle, die mit den Plänen vertraut ist. Demnach will der chinesische Betreiber der App mit dem Schritt dafür sorgen, dass darin auftauchende Artikel direkt nur im hauseigenen Shop gekauft werden können. Das solle TikToks Geschäfte ankurbeln. Gleichzeitig würde das dafür sorgen, dass Influencer und Influencer wohl keine Artikel mehr anpreisen und über Kommissionen an getätigten Käufen mitverdienen können, die lediglich bei Amazon oder anderswo erworben wurden.

Anzeige

Angriff auf Amazon

Während TikTok mit der Verbannung solcher externen Links die Konkurrenz aussperren will, investiert der Mutterkonzern ByteDance dem Bericht zufolge umfangreich in Personal und Infrastruktur, um das eigene Onlinehandelsgeschäft zu stärken. Allein in den USA würden dadurch in diesem Jahr Verluste von 500 Millionen US-Dollar eingefahren, schreibt The Information. Aktuell geben Konsumenten in den USA demnach zwischen drei und vier Millionen US-Dollar pro Tag in dem Shop aus, noch vor zwei Monaten seien es noch weniger als eine Million US-Dollar gewesen. Bis Jahresende soll die tägliche Summe demnach bereits auf 10 Millionen US-Dollar steigen.

Auf dem chinesischen Heimatmarkt macht ByteDance mit seiner dort Douyin heißenden Kurzvideo-App bereits einen jährlichen Umsatz von mehr als 200 Milliarden US-Dollar. TikTok soll vergleichbare Zahlen 2028 erreichen, allein aus den USA sollen davon 40 bis 60 Milliarden US-Dollar stammen. Dort wirbt man demnach bereits gezielt Händler von Amazons Marktplatz ab, um beliebte Waren in den TikTok Shop zu bekommen. Ferner hat TikTok kürzlich angekündigt, dass eine Kooperation mit dem E-Commerce-Konzern Shopify weltweit beendet wird, die sogenannten Storefronts müssen in TikTok Shop umziehen.

(mho)