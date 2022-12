Anlagebetrug: US-Börsenaufsicht erhebt Anklage gegen FTX-Gründer Bankman-Fried

Die US-Börsenaufsicht SEC hat kurz nach der Festnahme von Sam Bankman-Fried (SBF) auf den Bahamas Anklage gegen den FTX-Gründer erhoben. Wie die Securities and Exchange Commission am Dienstag erläuterte, wird dem 30-jährigen US-Amerikaner vorgeworfen, einen Plan zum Betrug von Anlegern von FTX entwickelt und ausgeführt zu haben. FTX soll ihnen jahrelang verheimlicht haben, dass Geld der Kunden und Kundinnen von FTX an seinen privaten Hedgefonds geflossen ist, dass der eine Sonderbehandlung auf FTX selbst erfuhr und welchen finanziellen Risiken FTX durch die Überbewertung von dessen Vermögenswerten ausgesetzt war. Unter diesen Versprechungen soll er 1,8 Milliarden US-Dollar eingesammelt haben, 1,1 Milliarden davon aus den USA.

Weckruf an die Kryptowelt

"Wir werfen Sam Bankman-Fried vor, dass er ein Kartenhaus auf einem Fundament aus Täuschungen aufgebaut hat, während er Anlegern erzählte, dass es sich um eines der sichersten Gebäude der Kryptowelt war", erklärt SEC-Chef Gary Gensler. Die Anlage sei auch ein Weckruf an alle Krypto-Plattformen, sich an die US-Gesetze zu halten. Die würden einen seit Jahren bewährten Schutz bieten. Der Kollaps von FTX zeige, wie real die Risiken von nicht registrierten Handelsplätzen seien. Die SEC will mit der Klage erreichen, dass SBF der Handel mit Wertpapieren außer für persönliche Zwecke untersagt wird, er die unrechtmäßigen Gewinne zurückzahlen muss, er eine Zivilstrafe erhält und kein Unternehmen mehr leiten darf.

Bankman-Fried wurde am Montagabend (Ortszeit) auf den Bahamas festgenommen und sitzt dort in Auslieferungshaft. Zuvor hatten die Vereinigten Staaten der Polizei vor Ort mitgeteilt, dass gegen ihn Anklage erhoben worden war. Die ist bislang noch nicht öffentlich, das US-Strafverfahren ist am US-Bundesbezirksgericht für das Südliche New York anhängig und heißt aller Voraussicht nach USA v. Sam Bankman-Fried. Außerdem hat laut SEC auch die Finanzmarktaufsicht CFTC Anklage gegen Bankman-Fried erhoben.

(mho)