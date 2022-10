"Anno 1800": Aufbaustrategie wird für Playstation und Xbox entwickelt

"Anno" kommt erstmals auf Konsole: Ubisoft portiert "Anno 1800" auf Playstation 5 und Xbox Series X/S, kündigte das Studio nun in einem Blog-Eintrag an. Für einen Technik-Test können sich interessierte Nutzerinnen und Nutzer bereits anmelden, er soll am 3. November beginnen.

Wer am Test von "Anno 1800" für Playstation oder Xbox teilnehmen will, braucht eine der genannten Konsolen und muss eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Die breite Öffentlichkeit will Ubisoft erst im kommenden Jahr über Spielinhalte und Steuerungskonzept des Konsolenports unterrichten.

Die Steuerung eines derart komplexen Spiels ohne Maus und Tastatur dürfte für das Entwicklerteam eine Herausforderung sein. Strategiespiele haben auf Konsolen daher traditionell Schwierigkeiten, auch wenn zuletzt etwa Paradox Interactive mehrere seiner Grand-Strategy-Spiele für die Konsolen portiert hat.

1,5 Millionen Euro von der Bundesregierung

Einem Bericht des Branchenmagazins Gameswirtschaft zufolge wird auch der Konsolenport von "Anno 1800" vom Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen der Games-Förderung bezuschusst. 1,5 Millionen Euro soll Ubisoft aus dem Pool erhalten, laut Gameswirtschaft eine der bislang höchsten Summen.

Trailer zum dritten Season Pass für "Anno 1800" (Quelle: Ubisoft)

Mit der Spieleförderung unterstützt die Bundesregierung bereits die Entwicklung neuer DLCs für die PC-Version: Im März hatte Ubisoft überraschend eine vierte DLC-Packung für "Anno 1800" angekündigt. Dazu gehören drei neue DLCs, von denen bereits zwei erschienen sind. Das finale Zusatzpaket soll die "Neue Welt" mit zusätzlichen Inhalten versorgen und steht noch aus.

Das im April 2019 erschienene "Anno 1800" lässt Spieler Städte aufbauen, Handel treiben und Quests erledigen. Im Gegensatz zu vielen vorherigen Ablegern der Reihe spielt sich das Geschehen auf mehreren Karten ab: Die Hauptkarte ist die westliche "Alte Welt", bestimmte Güter müssen dagegen in der südamerikanischen "Neuen Welt" produziert werden. Spielerinnen und Spieler können zwischen allen Spielwelten jederzeit hin- und herwechseln. "Anno 1800" gehört zu den erfolgreichsten in Deutschland entwickelten Videospielen der vergangenen Jahre. Der Titel wurde sowohl mit dem Deutschen Entwicklerpreis als auch mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet.

(dahe)