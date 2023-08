Anonymisierendes Linux: Tails 5.16.1 verhindert Seitenkanalangriffe

Die Version 5.16.1 der Linux-Distribution Tails für anonymes Surfen im Netz liefert Korrekturen, die die jüngst bekannt gewordenen Seitenkanalangriffe auf Prozessoren verhindern sollen. Die Fehlerbehebungen dichten die Downfall-Schwachstelle auf Intel-CPUs und die Inception-Lücke von AMD-Prozessoren ab.

Neue Sicherheitslücken in AMD- und Intel-Prozessoren entdeckt

In den Release-Notes erklären die Projekt-Maintainer, dass die Gefahr bestehe, dass bösartige Anwendungen in Tails ohne die Fixes auf sensible Daten anderer Apps zugreifen und diese stehlen könnten. Als Beispiel nennen sie etwa Passwörter, die in KeepassXC, oder private Schlüssel, die in Electrum gespeichert seien.

Bereits die Woche zuvor haben die Entwickler Tails 5.16 herausgegeben. Sie aktualisierte den Tor-Browser auf Version 12.5.2 und das Mailprogramm Thunderbird auf 102.14.0. Die Passphrasen-Empfehlung für den persistenten Speicher zeigt Tails jetzt mit Kapitälchen an. Jedes Wort in Großschreibung zu verwenden ist umständlicher, aber nicht sicherer, erläutern die Tails-Programmierer dazu.

Zudem haben sie Probleme beim Entsperren des persistenten Speichers korrigiert, die auf ein zu lange dauerndes Update der kryptografischen Parameter zurückgingen. Dem Parameter-Update räumen sie jetzt einfach mehr Zeit ein. Außerdem wurde die Circuit-Ansicht des Tor-Browsers manchmal in den vorherigen Versionen nicht angezeigt.

Die aktuellen Installationsdateien finden sich wie üblich auf der Download-Seite für USB-Stick-Abbilder sowie auf der Seite für DVD- und VM-Images.

Mitte Juli hatten die Tails-Entwickler mit Tails 5.15.1 herausgegeben. Darin hatten sie einige Fehler korrigiert und die Software-Komponenten auf den aktuellen Stand gebracht.

