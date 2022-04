"Anti-Apple-Gesetz": EU-Abgeordnete stimmen für einheitliche Ladekabel

Hersteller von Smartphones, Laptops, Kopfhörern, Digitalkameras, Wearables & Co. werden in der EU bald verpflichtet, Aufladen per USB-C-Kabel zu ermöglichen.

(Bild: Primakov/Shutterstock.com)