Antikriegsfilm: "Im Westen nichts Neues" gewinnt vier Oscars

"Im Westen nichts Neues" ist der erste deutsche Film, der mehrere Oscars gewinnen konnte. In der Nacht zum Montag wurde die deutsche Literaturverfilmung von Edward Berger gleich mit vier Auszeichnungen bedacht, darunter der begehrte Academy Award für den besten internationalen Film. Preise gab es auch für die Kamera, das Szenenbild und die Filmmusik.

Die Netflix-Produktion geht damit als bislang erfolgreichster deutscher Film in die Oscar-Geschichte ein. Nur drei weitere deutsche Filme konnten zuvor einen Oscar gewinnen: "Die Blechtrommel", "Nirgendwo in Afrika" und "Das Leben der Anderen" gewannen jeweils den Preis für den besten internationalen Film. "Was ich wahnsinnig schön finde - dass es vier Oscars sind. Das ist natürlich mehr, als wir uns je erhofft haben. Wir haben mit einem gehofft", sagte Regisseur Berger.

Gräuel des Ersten Weltkriegs

"Im Westen nichts Neues" erzählt von den Grauen des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten. Der 17-jährige Paul (gespielt vom Österreicher Felix Kammerer) zieht mit seinen Freunden voller Stolz an die Westfront. Diese ist 1917 allerdings längst in einem Stellungskrieg erstarrt. In den Schützengräben Nordfrankreichs trifft Paul und seine Kameraden die Gewalt des Krieges mit voller Wucht.

Das Kriegsdrama war für insgesamt neun Oscars nominiert, darunter auch den Hauptpreis "Bester Film", der schließlich an "Everything Everywhere All At Once" ging. Bereits bei den Baftas war "Im Westen nichts Neues" erfolgreich: Die Netflix-Produktion wurde unter anderem als Bester Film ausgezeichnet, dazu kamen Preise für Kameraarbeit, Adaptiertes Drehbuch und Sound.

Der Spielfilm von Edward Berger über Soldaten im Ersten Weltkrieg wurde am 28.10. auf Netflix veröffentlicht, nachdem er einen Monat in den deutschen Kinos gelaufen war. Auf Netflix feierte der Film Erfolge, schaffte es unter anderem in die Jahrescharts des Streaming-Diensts.

(dahe)