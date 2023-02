Antonow 225: Größtes Flugzeug der Welt kommt in den "Microsoft Flight Simulator"

Mit der Antonow An-225 "Mrija" (deutsch "Traum") soll ab Ende März eine virtuelle Variante des größten Flugzeugs, das jemals gebaut wurde, im "Microsoft Flight Simulator" verfügbar gemacht werden. Das kündigte Microsoft jetzt an und erklärte, dass der gesamte Erlös, der damit gemacht wird, an den ukrainischen Konzern Antonow gehen und für den Wiederaufbau des Flugzeugs zur Verfügung stehen soll. Dieses war vor einem Jahr kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf einem Flughafen in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt zerstört worden. Die Einbeziehung in den "Microsoft Flight Simulator" erfolgt nun im Rahmen "anhaltender Bemühungen zur digitalen Erhaltung" von Flugzeugen, heißt es noch.

Rekordträchtig viele Rekorde

Mit der Entwicklung der Antonow An-225 wurde bei dem damals noch sowjetischen Flugzeugbauer Mitte der 1980er-Jahre begonnen, als Basis diente die Antonow An-124. Ziel war ein Flugzeug, das groß genug war, um huckepack die sowjetische Raumfähre Buran zu transportieren. Eigentlich sollten zwei Exemplare gebaut werden, fertiggestellt wurde aber lediglich eines. Es absolvierte seinen Jungfernflug kurz vor Weihnachten 1988. Wenige Monate später stellte das Riesenflugzeug bei einem weiteren Flug gleich 110 Rekorde auf, erklärt Microsoft – was selbst ein Rekord gewesen sei. Mit einer Länge von 84 m ist es mehr als zweimal so lang wie der erste Motorflug der Gebrüder Wright. Es kann bis zu 250 Tonnen Nutzlast transportieren.

Die einzige existierende Antonow An-225 hat während ihrer Einsatzzeit noch viele weitere Rekordflüge absolviert, nur die Buran wurde nicht mehr transportiert. Zuletzt war sie während der Coronapandemie im Dauereinsatz, um medizinische Güter nach Europa zu transportieren. Am 27. Februar 2022 wurde das Riesenflugzeug auf dem Flughafen Hostomel nordöstlich der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw zerstört. Das Flugzeug soll aber wieder instandgesetzt werden, auch unter Verwendung von Bauteilen des nie vollendeten zweiten Exemplars. Im "Microsoft Flight Simulator" soll die "Mrija" ab Ende März auf den Xbox Series X/S sowie im Xbox Cloud Gaming erhältlich sein. Sie wird 20 US-Dollar kosten.

Den Flight Simulator gibt es in drei Editionen für 70 Euro (Standard), 90 Euro (Deluxe) und 120 Euro (Premium-Deluxe), die jeweils mehr Flugzeuge und mehr fein nachgebildete Flughäfen enthalten. Neben den Online-Verkaufsversionen via Windows Store und Steam gibt es die Standard- und Premium-Ausgaben auch als Disc-Version mit 10 DVDs, die Aerosoft vertreibt. Im Xbox Game Pass für den PC ist die Standard-Version des Flight Simulator inbegriffen. Außerdem ist der Flight Simulator auch für die Microsoft-Spielkonsolen Xbox Series X und Xbox Series S (Test) verfügbar.

Siehe auch:

Microsoft Flight Simulator bei heise Download

(mho)