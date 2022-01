Aonic40: Shure stellt Over-Ears mit regelbarem ANC vor

Shure hat auf der Elektronikmesse CES die Over-Ear-Kopfhörer Aonic40 vorgestellt. Die faltbaren Bluetooth-Kopfhörer sollen sich dank anpassbarer Geräuschunterdrückung besonders für unterwegs eignen. Das Gerät ist ab sofort für 249 Euro erhältlich.

Shure bewirbt die Aonic40 mit einer Laufzeit von 25 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung. Neben drei ANC-Modi ist auch ein Transparenzmodus implementiert, der gezielt Umgebungsgeräusche einleitet, um das Abschottungsgefühl zu vermindern. Die Bedienung erfolgt über Tasten in den Ohrmuscheln, auf Touchflächen wie sie viele andere Hersteller wie Bose und Sony verwenden verzichtet Shure.

Soundanpassung in der App

Die Aonic40 verbinden sich mit Abspielgeräten per Bluetooth 5.0, per Klinkenkabel oder über das beiliegenden USB-C-Kabel. Ungewöhnlich: Laut Shure lässt sich per USB verbunden auch das Mikrofon benutzen. Als Headset für den Videocall lassen sich andere Bluetooth-Kopfhörer oftmals nur verwenden, wenn sie kabellos verbunden sind. Die kabelgebundene Anbindung könnte der Sprachqualität zugutekommen, da die Komprimierung des Hands-Free-Protokolls entfällt.

Per Equalizer in der zugehörigen App lässt sich der Sound den eigenen Vorlieben anpassen. Außerdem beinhaltet die App einen Hi-Res-Musikplayer für hochaufgelöste Musikdateien.

(rbr)