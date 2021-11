Infrastructure as a Service mit Apache CloudStack 4.16: LTS-Release bringt Neues

Die Apache Software Foundation (ASF) hat CloudStack 4.16 veröffentlicht. Die Infrastructure-as-a-Service-Software (IaaS) dient dem Deployment und Verwalten umfangreicher Netzwerke virtueller Maschinen. Im Vergleich zur vorherigen Version sind 22 größere Neuerungen sowie über 244 Änderungen und Fixes enthalten. Es handelt sich erneut um ein Release mit Long-term Support (LTS).

Neuerungen in CloudStack 4.16

In den rund elf Monaten seit dem Erscheinen von Version 4.15 hat Apache an neuen Features gearbeitet: So lässt sich CloudStack 4.16 mit OpenSuse sowie Rocky Linux nutzen und bietet fein abgestufte Kontrolle über das dynamische Skalieren von CPU/RAM in virtuellen Maschinen. Kommentare und Bulk Actions im UI sind ebenso möglich wie die Nutzung des neuen API-Endpunkts UpdateVlanIpRange , der dem Verkleinern oder Erweitern eines öffentlichen IP-Adressbereichs dient.

Das Legacy UI, das bereits in Version 4.15 als deprecated galt, ist in der neuen Version wie bereits im Januar angekündigt nicht mehr enthalten. Apache empfiehlt CloudStack-Nutzerinnen und -Nutzern, einen Migrationspfad in ihrer Produktionsumgebung zu implementieren.

Migrationshinweise

Zur Migration von früheren Versionen stellt Apache Upgrade-Anleitungen bereit. Ein Upgrade sollten Entwicklerinnen und Entwickler zunächst auf einem Testsystem ausführen, bevor das Produktionssystem die neue Version erhält. Beispielsweise ist die CloudStack-Datenbank (MySQL) zu sichern und es ist zu prüfen, ob Integrationen von Drittanbietern auch mit der neuen Version funktionieren.

Apache CloudStack steht als Open-Source-Software zur Verfügung. Die aktuelle Version erhält Long-term Support, der insgesamt 18 Monate umfasst.

Alle Änderungen seit Version 4.15 sowie die Highlights in Apache CloudStack 4.16 sind den Release Notes zu entnehmen.

(mai)