German Bionics Exoskelett Apogee+ unterstützt in der Pflege

Das Berliner Robotikunternehmen German Bionic hat mit Apogee+ ein aktives Exoskelett entwickelt, das in der Pflege eingesetzt werden kann. Es soll Pflegekräfte etwa beim Heben und Gehen entlasten. German Bionic ist davon überzeugt, dass das Exoskelett in Kliniken und Pflegeheimen zum Einsatz kommen wird.

Pflegekräfte seien notorisch überfordert und einem enormen Leidensdruck ausgesetzt, der dazu führe, dass viele von ihnen ihre Arbeit aufgeben. Dies hätten Studien der Krankenkassen AOK und TK gezeigt, die zugleich körperliche Überlastung als Grund für die Jobaufgabe ausgemacht haben. Um dem entgegenzuwirken, könnte Apogee+ eingesetzt werden. Es sei den täglichen Anforderungen der Pflege gewachsen.

Entlastung beim Heben und Gehen

So kann das aktive Exoskelett bei Hebevorgängen eine Entlastung von bis zu 30 kg erzielen und darüber hinaus das Gehen erleichtern. Dabei unterstützt es im Pflegealltag beim Anheben und Umlagern von Patientinnen und Patienten. Es könne dadurch etwa Hebekräne, wie sie in der stationären Pflege eingesetzt werden, ersetzen.

Das Exoskelett ist vergleichsweise klein, leicht und passe sich dadurch an die verschiedenen Bewegungen des Pflegepersonals an. Zudem sei es dadurch schnell an- und abzulegen, was einen flexiblen Einsatz ermögliche.

Das Apogee+ ist von einer Ummantelung umgeben, sodass es sich einfacher reinigen lässt, heißt es in der Mitteilung von German Bionic. Bakterien- und Krankheitskeime können so minimiert werden. Zudem sei es staub- und wasserdicht nach IP54-Standard ausgeführt, sodass es auch beim Waschen und Duschen pflegebedürftiger Personen eingesetzt werden kann.

German Bionic beabsichtigt, das Exoskelett auf der Technik-Messe VivaTech 2023 vorzustellen, die vom 14. bis 17. Juni in Paris stattfindet. Das Exoskelett soll dann zu kaufen sein oder im Leasingverfahren angeschafft werden können.

German Bionic hat bereits ein weiteres Exoskelett, den Apogee Power Suit, für den Einsatz an Arbeitsplätzen, wie etwa in der Logistik, im Programm. Es verfügt über ähnliche Leistungsdaten wie das Apogee+ und wird bei der Bundeswehr von Spezialpionieren am Standort im niedersächsischen Wunstorf erprobt. Das Exoskelett entlastet dabei Soldatinnen und Soldaten bei körperlich schweren Arbeiten.

(olb)