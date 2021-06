Apotheken starten mit der Ausgabe des digitalen Impfnachweises

Wer komplett gegen das Corona-Virus geimpft ist, darf sich freuen. Ab dem kommenden Montag bekommt er bei Vorlage des gelben Impfbuches in ausgewählten Apotheken einen kostenlosen digitalen Impfnachweis sicher und rechtsverbindlich auf sein Smartphone aufgespielt.

Bundesweit sollen nach der Darstellung der Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände (ABDA) "wohnortnah" Apotheken diesen Service anbieten können, der für Ferienreisen von großer Bedeutung ist. ABDA-Sprecher Christian Splett betonte, dass die beteiligten Apotheker als ausgewiesene Arzneimittelexperten darin geübt seien, Fälschungen zu erkennen. Schließlich müssten sie jeden Tag hundert oder mehr Rezepte auf ihre Echtheit überprüfen.

Teilnehmende Apotheken per Internet finden

Über das Webportal mein-apothekenmanager.de sollen sich geimpfte Bürgerinnen und Bürger informieren können, welche Apotheke ab Montag, den 14. Juni den deutschen digitalen Impfnachweis CovPass ausstellen kann. Apotheken, die bei diesem kostenlosen Service über die Portalseite dabei sein und gelistet werden wollen, sollen sich ab Mittwoch dafür registrieren können, kündigte die ABDA an. Man gehe davon aus, dass die Zahl der Apotheken rasch in einem vierstelligen Bereich liegen werde, so Thomas Dittrich, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV).

Bislang werden über den Apothekenmanager nur die Apotheken gelistet, die Schnelltests anbieten. Über das Verbändeportal der ABDA sollen die Apotheken an den zentralen Nachweis-Server von IBM angebunden werden, der im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums betrieben wird.

Viele Details noch unklar

Über viele Details des kommenden Service herrscht noch Unklarheit. So gibt es keine Auskunft vom Ministerium, wie lange der digitale Impfnachweis gültig ist. Nach den Empfehlungen des RKI müsste die Gültigkeitsdauer auf 6 Monate begrenzt sein, doch es gibt auch Nachweise wie den in Israel, wo der digitale Impfpass 1 Jahr lang gültig ist.

Auch ist nicht klar, wann das System an das Gateway der EU für das Green Digital Certificate angebunden sein wird, mit dem die Reisefreiheit in Europa sichergestellt werden soll. Aber ein Anfang ist gemacht, für den die Apotheken ordentlich vergütet werden, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unlängst betonte.

(fds)