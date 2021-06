App Store: Apple-Nutzer geben 2021 deutlich mehr Geld aus

Apple fährt weiterhin satte Gewinne mit seinem App Store ein – und der Umsatz erhöht sich sogar weiter signifikant. Das geht aus einer frisch vorgestellten Untersuchung des App-Analyse-Unternehmens SensorTower hervor, dessen Analytics-Technik in zahlreichen iOS-Anwendungen steckt. Laut dem jüngsten "Global App Spending"-Bericht gelang es Apple in der ersten Jahreshälfte 2021, 41,5 Milliarden US-Dollar mit dem App Store zu generieren. Bei der Zahl handelt es sich allerdings um eine Schätzung, da der Konzern solche Informationen nicht preisgibt.

Abonnements als Geldmaschine

Die Summe würde bedeuten, dass der App-Laden im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 nochmals um 22,1 Prozent gewachsen ist. Apple liegt bei seinen Erlösen gegenüber Googles Play Store deutlich vorne, heißt es weiter in der Untersuchung – traditionell geben iPhone-Besitzer mehr Geld aus als Nutzer von Android-Geräten. Google erzielte in der gleichen Periode 23,4 Milliarden Dollar, Apple erreicht also rund 1,8 Mal den Umsatz des Suchriesen. Die App-Store-Einnahmen setzen sich aus direkten App-Käufen, Premium-Inhalten (In-App-Verkäufen) und Abonnements zusammen, letztere erweisen sich mittlerweile als Geldmaschine.

Provisionen strömen

Apple kassiert wie üblich 30 Prozent Provision für solche Einnahmen; bei Abos reduziert sich der Betrag nach einem Jahr Nutzung pro User auf 15 Prozent. Werden unter einer Million US-Dollar generiert, gilt ein reduzierter Provisionssatz von besagten 15 Prozent auf alle Erlöse. Apples Wachstum im Jahr 2021 fällt etwas geringer aus als im ersten Pandemiejahr 2020. Damals ging es um fast 30 Prozent in der ersten Jahreshälfte nach oben. Google kann sich im ersten Halbjahr 2021 unterdessen laut SensorTower über ein höheres Wachstum freuen als Apple – es sind allerdings keine fünf Prozent mehr (26,8 Prozent).

TikTok ist der große Sieger

In der Gesamtstatistik nennt SensorTower auch die App-Gewinner (ohne Gaming) des ersten Halbjahrs 2021. Die höchstens Umsätze erzielten TikTok, YouTube und Tinder im App Store, gefolgt von Tencent Video und iQIYI. Im Play Store nahm Google selbst mit seinem One-Cloud-Paket die höchsten Summen ein, gefolgt von Piccoma, Disney+, Twitch und Line Manga. Gewinner beim Gesamtumsatz über beide Softwareläden ist TikTok, gefolgt von YouTube, Tinder, Piccoma und Disney+. Apple und Google befindet sich aktuell im Visier von Kartellwächtern in aller Welt. Die App-Läden werden zunehmend als Monopol betrachtet. (bsc)