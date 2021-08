App Store: Apple bewirbt problematische Apps

In einem lokalen App Store hat Apple Anwendungen beworben, die Entwickler für problematisch halten. Die Programme sind sogenannte Relaxation-Apps, die ASMR mit "digitalem Schleim" verbinden. Das allein wäre nicht verwerflich, doch kosten einige der Programme über 10 US-Dollar pro Woche, berichtet der Developer Beau Nouvelle auf Twitter. Man könnte sie also als Abofalle bezeichnen.

Die Apps wurden im Rahmen eines redaktionellen Beitrags des App-Store-Teams publiziert, der in der australischen Filiale des Software-Ladens angezeigt wurde. Darin werden eine ganze Reihe an ähnlichen Programmen genannt. Einige davon "tun gar nichts", meint Nouvelle. Dies sei nicht das erste Mal, dass ihm solche Beiträge aufgefallen sind. Auch scheint die Redaktion selbst die Apps nicht wirklich begutachtet zu haben, da sie teilweise extrem schlechte Bewertungen aufweisen.

Enorme Umsätze

Apple betont stets, dass sein App-Review-Team dafür sorgt, dass Betrug und Malware aus dem App Store ferngehalten werden. Dennoch kam es in der Vergangenheit häufiger dazu, dass problematische Programme es in den Laden packten, wie eine Analyse einer US-Zeitung zeigte. Diese Apps generieren zum Teil enorme Umsätze und landen sogar ganz oben in den Umsatzcharts.

Apple vermarkte den App Store als besonders sicheren und vertrauenswürdigen Anlaufpunkt zum Bezug von Software, berichtete die Washington Post – Nutzer und Nutzerinnen seien dadurch in vielen Fällen gar nicht erst auf solche Betrugsmaschen eingestellt und würden sich in falscher Sicherheit wiegen. Man wolle weiter "lernen", seine "Praktiken verbessern" und die "nötigen Ressourcen investieren", um gegen solche Apps vorzugehen, teilte Apple in einer Stellungnahme gegenüber der Zeitung mit.

Immer wieder Scams

Im Frühjahr wurden sogar echte Scam-Apps im App Store entdeckt, die sogar per Pop-up damit warben, von Apple "empfohlen" zu sein. Auch dies fiel dem App-Review-Team zunächst nicht auf.