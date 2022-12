App Store: Apple lässt App-Prüfer an Weihnachten erneut durcharbeiten

Apple verzichtet in diesem Jahr erneut darauf, die App-Prüfung des App Stores während der Weihnachtsfeiertage zu schließen. Allerdings weist das Unternehmen in Kalifornien Entwickler darauf hin, dass es zwischen dem 23. und 27. Dezember zu längeren Wartezeiten kommen kann. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass weiterhin viele Mitarbeiter im App Review freihaben.

Im Jahr 2021 setzte Apple den von manchen Entwicklern getauften "App Store Christmas freeze" erstmals aus. Zwar wäre auf den ersten Blick anzunehmen, dass während der Feiertage auch Entwickler von Apps ruhen und keine großen Neuerscheinungen zu erwarten sind. Andererseits finden gerade an den Festtagen viele Menschen Zeit, neue Apps und Spiele auszuprobieren und laden diese aus dem App Store herunter. Entwickler könnten dadurch vermehrt auf Fehler in ihren Apps stoßen, die sie schnell beheben möchten.

Viele Apps werden in weniger als 24 Stunden geprüft

Nicht zuletzt agierten manche Entwickler in den Vorjahren schon im Vorfeld der Pause vorsichtig mit Updates, da sie wussten, dass sie mehrere Tage lang keine Gelegenheit haben würden, etwaige größere Fehler zu bereinigen. Dieses Hindernis ist nun zum zweiten Mal aus dem Weg geräumt. Apple äußert sich nicht zu den Gründen für die Änderung und hat auch nicht in Aussicht gestellt, ob diese Regelung dauerhaft gilt.

Zusammen mit der Mitteilung im Entwicklerportal Apples weist das Unternehmen überdies darauf hin, dass inzwischen im Schnitt rund 90 Prozent der zur Prüfung eingereichten Apps in weniger als 24 Stunden in Augenschein genommen werden. In früheren Zeiten hatten sich Entwickler über teilweise sehr lange Prüfzeiten beklagt. Apple bot für Notfälle ein Antragsformular an, über das eine beschleunigte Freigabe erbeten werden konnte.

(mki)