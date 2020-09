App Store: Apple reicht Digitalsteuer an Entwickler durch

Unter Verweis auf neue Digitalsteuern kürzt Apple die Erlöse für App-Entwickler: Bei Verkäufen in Frankreich und Italien zieht der iPhone-Konzern nun zusätzlich zur jeweils gültigen Mehrwertsteuersatz eine Digitalsteuer in Höhe von jeweils 3 Prozent vom Verkaufspreis ab, in Großbritannien sind es 2 Prozent. Vom verbleibenden Nettobetrag behält Apple bis zu 30 Prozent Provision ein, der Rest wird an Entwickler ausgeschüttet.

Mehrwertsteuersenkung nicht an Endkunden durchgereicht

Für App-Verkäufe an deutsche Nutzer erhalten Entwickler vorerst etwas höhere Auszahlungen, da Apple den seit Juli vorübergehend von 19 Prozent auf 16 Prozent gesenkten Mehrwertsteuersatz berücksichtigt, wie der Konzern in einem Rundschreiben an Entwickler mitteilte. Eine Digitalsteuer wird in Deutschland bislang nicht fällig.

Die Preise, die Endkunden letztlich für Abonnements und Einkäufe im App Store zahlen, ändern sich in Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien nicht, wie der iPhone-Konzern anmerkt. Die Mehrwertsteuersenkung in Deutschland gibt Apple bei seinen eigenen Diensten ebenfalls nicht an die Kunden weiter, die Preise – etwa für Apple-Music-Abos oder iCloud-Speicherplatz – haben sich bislang nicht geändert.

Digitalsteuer bleibt umstritten

Als eine Idee hinter der Digitalsteuer gilt, dass IT-Riesen wie Apple, Google, Amazon und Facebook auch dort Steuern zahlen sollen, wo Umsätze entstehen. Einzelne Länder haben inzwischen solche eine Abgabe eingeführt, auf EU-Ebene war die Einführung aber gescheitert. Die Digitalsteuer werde oft als Besteuerung von "Big Tech" bezeichnet, schreibt der "Financial Times"-Korrespondent Tim Bradhaw, tatsächlich seien es aber "die Kleinen, die dafür letztlich aufkommen". Auch Google hat auf seiner Werbeplattform Preisanpassungen in mehreren Ländern angekündigt, wie die Financial Times berichtet, die Digitalsteuer wird dort auf Werbetreibende umgelegt.

Apple will auch für App-Verkäufe in der Türkei eine neue Digitalsteuer in Höhe von 7,5 Prozent berücksichtigen, dort sollen aber auch – neben Mexiko, Chile und Saudi-Arabien – die Preisstufen angepasst werden, die Entwickler beim Verkauf ihrer Apps wählen können.

(lbe)