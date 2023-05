App Store: Apple veröffentlicht ersten Transparenzbericht

Apple hat erstmals einen sogenannten Transparenzbericht für den App Store veröffentlicht. Damit erfüllt der Konzern Bedingungen einer außergerichtlichen Einigung, die 2021 mit unabhängigen Entwicklern getroffen wurde, die wegen möglicher Wettbewerbsverzerrungen geklagt hatten. In dem Papier, das Apple ziemlich gut auf seiner Rechts-Website unter "Weitere Ressourcen" versteckt hat, werden Daten zum App Store für iOS aufgeführt, die so bislang nicht bekannt waren. Sie betreffen das abgelaufene Jahr 2022.

Transparenz- nach Betrugsinfos

Auf zwei eng bedruckten Seiten gibt es eine ganze Reihe von Zahlen zum Geschäftsverlauf – inklusive Angaben dazu, wie viele Apps entfernt oder zurückgewiesen wurden. Das ist für Entwickler von großer Bedeutung, herrscht hier ihrer Ansicht nach doch viel zu oft eine Gutsherrenmentalität seitens Apple. "Unser App-Store-Transparenzbericht enthält Daten darüber, wie wir den App Store in allen 175 Ländern und Regionen betreiben, wo er verfügbar ist", so der Konzern in der Einleitung.

Apple hatte zuvor schon in einer Pressemitteilung in der vergangenen Woche Zahlen zur Betrugsabwehr im App Store kommuniziert. Darin hieß es unter anderem, dass Apple 2022 rund 400.000 Entwickleraccounts gesperrt hat und 282 Millionen betrügerische Kundenaccounts entfernen konnte. Pro Woche prüfe das App Review über 100.000 Apps, fast 90 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Von 6,1 Millionen überprüften Apps wurden 1,7 Millionen abgelehnt.

Wer löscht und wer herunterlädt

Im App Store waren 2022 genau 1.783.232 Apps gelistet. Am häufigsten abgelehnt hat das App Review Programme aufgrund von Leistungskriterien (1 Million Stück), gefolgt von Rechts- und Design-Problemen. Nur in 92.000 Fällen ging es um Sicherheitsprobleme. Durch behördliche Anordnung wurden 1474 Apps entfernt, die große Mehrzahl in China (1435). In Europa wurde jeweils eine App in Bulgarien, Zypern, Italien und Litauen von Staats wegen gelöscht. Die meisten App-Review-Berufungsverfahren liefen in China (5484) gefolgt von den Vereinigten Staaten (3157) und Großbritannien (817).

Nach einem Einspruch wurden nur 616 Apps wieder aufgenommen. Die Anzahl an Entwicklern lag 2022 bei knapp 37 Millionen. Jede Woche wurde durchschnittlich 373 Millionen Mal im App Store gesucht. Jede Woche werden knapp 750 Millionen Downloads angestoßen, 1,5 Milliarden Mal kommt es zu erneuten Downloads. Der App Store hat pro Woche rund 660 Millionen Besucher. Manuelle App-Updates erfolgen pro Woche rund eine halbe Milliarde Mal. Die Zahl automatischer Updates liegt mit 40 Milliarden Aktualisierungen deutlich darüber.

(bsc)