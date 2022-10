App Store: Entwickler klagen über Casino-App-Reklame, Apple "pausiert" sie

Apple hat nach massiven Beschwerden von Entwicklern dafür gesorgt, dass Anzeigen für Casino-Apps zunächst nicht mehr im iOS App Store ausgespielt werden. Diese waren seit einer Ausweitung der Werbemöglichkeiten im Softwareladen für das iPhone, die Apple in dieser Woche eingeführt hatte, an zahlreichen Stellen aufgetaucht – unter anderem auf komplett unpassenden Produktseiten von nicht damit zusammenhängenden Apps unter "Dies könnte Sie auch interessieren".

Apple will Werbeeinnahmen auf 10 Milliarden erhöhen

Apple will seine Einnahmen durch Reklame massiv erhöhen – auf 10 Milliarden US-Dollar in den kommenden Jahren. Damit einher geht auch, dass der Konzern diese an neuen Stellen ausspielt, an denen Nutzern bislang Ruhe hatten – neben dem App Store sind es auch die Bücher-App und Apple Maps, die Reklame bekommen sollen. Zudem wird verstärkt auf Display-Anzeigen gesetzt, die nicht erst auftauchen, wenn man nach etwas sucht, wie dies vorher der Fall war. Für Apple-Nutzer, die für ihre Geräte oft viel Geld ausgeben, ist dies störend, für Entwickler womöglich sogar geschäftsschädigend, wie die aktuelle Casino-App-Problematik zeigt.

"Mit den jüngsten Änderungen von Apple an der Werbung im App Store können Ihre Produktseiten jetzt Werbung für Glücksspiel-Apps anzeigen. Eine meiner Produktseiten hat das gerade getan", schreibt etwa der Entwickler Simon B. Støvring auf Twitter mit einem weinenden Emoji. Rechtsexperten wie Florian Mueller sieht in dem Schritt gar eine neue "Steuer" für Entwickler. "Es zwingt Entwickler, Anzeigen auf ihren eigenen App-Seiten zu kaufen, um zu verhindern, dass andere Kunden von dort weggelenkt werden."

Reklame an allen Ecken

Apple hatte in dieser Woche sowohl Reklame auf Produktseiten von Apps – die neben den redaktionell beziehungsweise per Algorithmus ausgesuchten Programmen stehen – als auch auf der "Heute"-Seite im App Store gestartet. Letztere nimmt nun Platz für redaktionelle Inhalte weg. Bei der Kontrolle, ob beworbene Apps passen oder nicht, scheint Apple noch Defizite zu haben, da daraufhin an zahlreichen (auch unpassenden) Stellen im App Store Werbung finanzstarker Casino-App-Betreiber auftauchte.

Immerhin: Die Kritik nahm sich Apple nun zu Herzen. In einem Statement, dass am Mittwochabend an US-Medien ging, heißt es nun, man habe dies "pausiert", ohne dass der Konzern weitere Details nennt. "Wir haben Anzeigen zum Thema Glücksspiel und einigen anderen Kategorien auf den Produktseiten des App Stores angehalten." Es bleibt unklar, ob sie später zurückkehren – und was Apple mit der Entwicklerkritik anfängt.

