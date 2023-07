Hacking-Tool: Flipper Zero hat nun einen App Store

Dank einem App Store können Sicherheitsforscher das Hacking-Werkzeug Flipper Zero noch vielseitiger einsetzen. Im Grunde kann jedermann Apps für das Gerät entwickeln und so den Funktionsumfang steigern.

Tamagotchi für Hacker

Die Unterstützung von Drittanbieter-Apps aus dem offiziellen App-Store hat der Hersteller in einem Blogbeitrag bekanntgegeben. Davor musste man sich Anwendungen selbst zusammensuchen und auf der SD-Karte installieren. Mit Flipper Zero rücken in erster Linie Sicherheitsforscher und Studenten Hardware auf die Pelle, um die IT-Sicherheit abzuklopfen. Diese Funktionen können aber auch Cyberkriminelle missbrauchen.

Damit kann man unter anderem smarte Garagentore via Funk öffnen und so die Robustheit von Drahtlos-Protokollen prüfen. Das Hacking-Gadget ist seit 2020 erhältlich und hat sich den Angaben des Herstellers seitdem rund 350.000 Mal verkauft.

Neue Funktionen

Die Apps installieren Benutzer über die Smartphone-App. Derzeit sind rund 100 kostenlose Anwendungen verfügbar. Die Entwicklung der Anwendungen erfolgt auf Open-Source-Basis über die Github-Plattform. Der Hersteller versichert, dass alle eingereichten Apps vor der Veröffentlichung überprüft werden, sodass vor allem die Funktionalität und Sicherheit der Anwendungen gewährleistet ist.

Zu den neuen Apps gehört etwa "Flipper Authenticator", um Einmal-2FA-Passwörter für verschiedene Onlineservices zu generieren. Mit "Multi Fuzzer" können Sicherheitsforscher etwa RFID-Lesegeräte auf Verwundbarkeiten überprüfen. "Xbox Controller" verwandelt Flipper Zero in eine Fernbedienung für die Xbox One. Außerdem gibt es nun verschiedene Spiele wie Tetris.

