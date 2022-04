Appian Ausbildungsinitiative: Low Code für alle

Der Low-Code-Spezialist Appian hat auf seiner diesjährigen Kunden- und Partnerveranstaltung eine weltweite Ausbildungsinitiative für angehende Low-Code-Entwickler angekündigt. "LowCode4All" soll unter anderem Studierende aus Nicht-IT-Fächern im Rahmen ihres Studiums als Citizen Developers qualifizieren.

"Es fehlt überall an Software-Entwicklern. Mit dieser Initiative wollen wir dieses Problem mildern und gleichzeitig Interessierten bessere Karrierechancen eröffnen", sagte Appian-CEO Matt Calkins in seiner Eröffnungsrede. Laut der Investmentbank Morgan Stanley fehlen allein in den USA 1,4 Millionen Software-Entwickler. Und das sind auch Low-Code-Entwickler: Laut Gartner-Prognose werden 2025 knapp drei Viertel der von Unternehmen entwickelten Anwendungen Low Code verwenden. 2020 waren es noch weniger als 25 Prozent.

Angebot an Hochschulen

Appians neuer kostenloser Kurs setzt genau hier an, indem er den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, die Low-Code-Technologie von Grund auf zu erlernen und am Ende mit der Prüfung zum "Certified Associate Developer" abzuschließen. Je nach technischem Verständnis und den Vorkenntnissen benötigt der Kurs bis zur Prüfung in Vollzeit zwei bis vier Wochen. Zielgruppen sind aber weniger Einzelpersonen, sondern vor allem Universitäten und ähnliche Bildungseinrichtungen, die den Kurs als Zusatzqualifikation mit anbieten sollen. An der University of Texas haben Studierende aus den Bereichen Finanzen und Ingenieurwesen den Kurs erfolgreich absolviert – und berichten von besseren Berufschancen.

Wie der Kurs in Deutschland bereitgestellt werden wird, ist noch nicht endgültig entschieden. "Ich will Universitäten, Fachhochschulen und Arbeitsagenturen ansprechen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit diesem Kurs wichtige Zusatzqualifikationen zu vermitteln", sagte Dirk Pohla, Area Vice President bei Appian Deutschland, im Interview mit iX. "Aber auch Unternehmen können diesen Kurs ihren Mitarbeitern zur Weiterbildung anbieten", so Pohla weiter.

Die neuen Low-Code-Developer sollen nicht nur mit Softwareentwicklung vertraut sein, sondern vor allem den großen Vorteil von Low Code ausspielen können: Die Kombination von Anwendungs-Know-how und Softwareentwicklung in einer Person.

Process Mining und Automation in die Plattform integriert

Die Process-Mining-Technologie des im August akquirierten Berliner Startups LANA Labs sowie die RPA-Technologie des im Frühjahr 2020 akquirierten spanischen Anbieters Novayre Solutions sind jetzt vollständig in die Appian-Plattform integriert. Damit steht ein einheitliches User-Interface für die Analyse der Geschäftsprozesse, die Workflow-Anpassung und die Prozess-Automatisierung zur Verfügung. Interessant ist dabei, dass damit in Berlin Appians weltweites Epizentrum entsteht, das für alle weiteren Arbeiten in diesem breiten und zukunftsträchtigen Anwendungsgebiet verantwortlich zeichnet.

