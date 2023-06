Apple AirPlay geht auf Reisen: iPhone-Streaming für Hotel-Fernseher

Apple sorgt für eine breitere Verfügbarkeit des einst auf eigene Hardware begrenzten Streaming-Protokolls AirPlay: Mit LG hat ein erster Hersteller von speziell auf den Hoteleinsatz ausgelegten Smart TVs eine entsprechende Integration in seinen Produkten angekündigt – alle aktuellen 2023er Hotel-TVs ebenso wie Modelle aus dem Vorjahr würden AirPlay-Support erhalten. In vielen für Endkunden gedachten LG-Fernsehern ist das Apple-Protokoll bereits verfügbar. Noch im laufenden Jahr sollen Reisende dadurch in ersten Hotels in der Lage sein, Inhalte von iPhone und iPad direkt auf den Fernseher zu übertragen. LG reagiert damit auf die Wünsche der Kunden, Medien auch auf Reisen leichter auf den Fernseher zu übertragen, teilte das Unternehmen mit, Hotels könnten sich damit zugleich von der Konkurrenz abheben.

Verbindungsaufnahme per QR-Code

Accounts, Passwörter oder der Download einer zusätzlichen App sind für das AirPlay-Streaming auf dem Hotel-Fernseher nicht erforderlich, die Verbindungsaufnahme erfolgt über das Einscannen eines QR-Codes, erklärte LG.

Ob das lokale Streaming über eine WLAN-Direktverbindung erfolgt oder beide Geräte mit einem Hotel-Netzwerk verbunden sein müssen, bleibt vorerst offen. Screenshots zufolge scheint beim Scannen des QR-Codes zugleich auch eine Verbindung zum Hotel-WLAN aufgenommen zu werden. Apple betonte, die Technik baue unverändert auf "Datenschutz und Sicherheit".

Apple hat die AirPlay-Ausgabe auf Hotel-Fernsehern bereits als eine Neuerung von iOS 17 in Aussicht gestellt: Erste Hotels der InterContinental-Gruppe, der unter anderem die Kette Holiday Inn gehört, unterstützen bis Jahresende AirPlay, so der iPhone-Hersteller.

AirPlay einst auf Apple-Hardware begrenzt

Mit AirPlay lassen sich Inhalte wie Musik und Filme drahtlos auf andere Geräte wie einen Fernseher bringen. Zudem ist es möglich, den kompletten Bildschirminhalt von iPhone und iPad so auf dem viel größeren Display zu spiegeln. Ursprünglich war AirPlay nur auf Apple-Hardware verfügbar, erst im Jahr 2019 öffnete Apple – mit dem Ausbau des hauseigenen Diensteangebotes – auch das Streaming-Protokoll für Dritt-Hersteller.

