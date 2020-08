Apple-Aktie: Auf dem Weg zur zweiten Billion

Apples Marktkapitalisierung könnte in den kommenden Wochen einen weiteren Meilenstein nehmen: 2 Billionen US-Dollar. Dank guter Quartalszahlen hat die Apple-Aktie in den vergangenen Tagen einen Sprint nach oben hingelegt. Am Montag ging es mit einem Plus von nochmals 2,52 Prozent aus dem Handel, der Börsenwert liegt nun bei 1,89 Billionen.

Wertvoller als saudisches Öl

Schon am Freitag hatte Apple die aktuell wertvollste Firma an den Weltbörsen, den saudischen Ölgiganten Aramco, vom Thron gestoßen. Nach Apples Quartalszahlen am Donnerstag war erstmals ein Aktienwert von 400 US-Dollar pro Stück überschritten worden, aktuell stehen die Papiere bei 435,75 Dollar, wobei es im nachbörslichen Handel ein kleines Minus gibt.

Apple hatte in der vergangenen Woche angekündigt, einen Aktiensplit durchzuführen. Dabei erhalten Besitzer eines Anteilsscheins des Konzerns vier neue Aktien. Damit will das Unternehmen sicherstellen, dass sich auch Kleinaktionäre die Papiere leisten können. Andere Techriesen wie Google oder Amazon gehen so nicht vor – so zahlt man für Amazons Papiere pro Stück mittlerweile über 3000 Dollar, Google-Aktien kosteten am Montag fast 1475 Dollar.

Börsenguru verdreifacht Einsatz

Besonders profitiert von Apples gutem Lauf an der Technologiebörse NASDAQ in New York hat der Investmentguru Warren Buffett. Dessen Handelshaus Berkshire Hathaway hält mittlerweile Anteile an Apple im Wert von über 100 Milliarden Dollar. Damit konnte er sein Investment seit Einstieg verdreifachen, wie BusinessInsider ausgerechnet hat.

Zwar gab es Gewinnmitnahmen durch Berkshire, doch zuletzt soll Buffett noch 245 Millionen Aktien besessen haben. Gekauft hat er seit 2016. Im März war die Apple-Aktie aufgrund der Corona-Krise auf 224 Dollar abgestürzt, erholte sich aber seither um über 80 Prozent. Andere Tech-Riesen wie Google, Microsoft und Amazon erwiesen sich ebenfalls als Börsen-Phönixe. (bsc)