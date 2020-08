Apple-Aktie nähert sich Marke von 500 US-Dollar

Teure Einzelaktien sind im Techsektor inzwischen keine Seltenheit mehr. So zahlte man am Freitag für Amazon-Anteilsscheine fast 3285 Dollar, für Alphabet-Aktien knapp 1580 Dollar oder für Tesla-Stocks fast 2050 Dollar – pro Stück wohlgemerkt. Apple ist gerade dabei, Teil dieses exklusiven Clubs zu werden: Am Freitag näherten sich die Anteilsscheine der bisher unerreichten Marke von 500 Dollar. Das Unternehmen ist nun 2,12 Billionen Dollar wert, ebenfalls so viel wie noch nie; Apple ist damit teuerster US-Konzern an der Börse. Hauptgrund ist eine ordentliche Geschäftsentwicklung trotz Corona.

Nicht mehr lange so teuer

Apple hat allerdings nicht vor, lange so teure Einzelaktien zu offerieren. Apples Finanzabteilung werkelt an einem sogenannten Stock Split, einer Teilung der Anteilsscheine. Dabei wird eine bisherige Apple-Aktie geviertelt: Aus einem, wie erwähnt aktuell knapp 500 Dollar teuren, Anteilsschein werden vier.

Einen solchen Aktiensplit hat Apple schon häufiger vorgenommen, wenn der Kurs zu stark gestiegen war. Zu einer Verwässerung der Anteile bei Bestandsaktionären führt dies glücklicherweise nicht – aktuelle Aktienbesitzer haben schlicht vier Mal so viele Einzelaktien zum geviertelten Wert im Depot, wenn der Stock Split beendet ist. Der Aktiensplit gilt für alle Aktionäre, die bis zum 24. August die Aktie im Depot hatte. Der Split beginnt am 28. August, der Handel mit den neuen Aktien startet am 31. August.

125.000 Prozent im Plus

Wer lange Apple-Aktien gehalten hat, konnte eine hohe Wertsteigerung mitnehmen. Kif Lessing, Börsenreporter beim US-Wirtschaftskanal CNBC, hat in der vergangenen Woche auf Twitter eine kurze Berechnung angestellt, wie stark diese ausfiel.

Sein Beispiel basiert auf dem Kurs von 489 Dollar und kam zu dem Ergebnis, dass ein Aktionär, der zum Apple-Börsengang am 12. Dezember 1980, also vor demnächst 40 Jahren, gekauft hat, eine Wertsteigerung um knapp 125.000 Prozent mitnehmen konnte. Der damalige IPO-Kurs war 22 Dollar. Bis heute gab es vier Aktiensplits: 1987, 2000 und 2005 (jeweils zwei Aktien für eine) und 2014 (sieben Aktien für eine). (bsc)