Apple-Boss bekommt 278 Millionen US-Dollar, spendet 5 Millionen

Der CEO von Apple hat ein millionenschweres Aktienpaket seines Konzerns zugeteilt bekommen. Die insgesamt 560.000 Anteilsscheine wurden Cook in dieser Woche zugeteilt. Rechnet man mit dem Kurs vom Freitag, hatten sie einen Wert von insgesamt 278,6 Millionen US-Dollar. Cook steht jährlich ein Aktienpaket seiner Firma zu, sollte er bestimmte Geschäftsziele – darunter eine gute Wertentwicklung Apples an der Börse – erreichen. Es ist der Hauptteil seiner Kompensation; Voraussetzung ist zudem, dass er Apple erhalten bleibt.

Cook ein "kleiner" Milliardär

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Cook es erstmals zum Dollar-Milliardär geschafft hat. Seit der ersten August-Hälfte steht er auf der entsprechenden Liste der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Im Vergleich zu anderen Topmanagern im Techniksektor ist Cook allerdings "arm" – er schaffte es mit seiner knappen Milliarde nicht einmal in die Top 500. Amazon-Boss Jeff Bezos, reichster Mensch auf dem Planeten, soll etwa 196 Milliarden Dollar wert sein.

Apple 2 Billionen Dollar wert

Cook ist bereits seit neun Jahren Apple-Chef – im August 2011 hatte er von dem erkrankten Steve Jobs übernommen, der kurz danach starb. Seit seinem Amtsantritt hat sich der Börsenwert Apples mehr als vervierfacht – von gut 350 Milliarden auf über 2 Billionen Dollar. Zuletzt hatte Apple den neuralgischen Wert von 500 Dollar pro Anteilsschein überschritten; am Dienstag fiel die Aktie allerdings wieder etwas.

Das viele Geld will Tim Cook laut eigenen Angaben nicht behalten – er hat vor, es komplett zu spenden, nur seinem Neffen soll das Studium finanziert werden. Von den fast 280 Millionen Dollar, die er nun in Aktien erlöste, gingen immerhin gut 5 Millionen Dollar, insgesamt 10715 Apple-Anteile, an eine nicht näher genannte wohltätige Organisation. Dies geht aus einem Börsenpflichtbericht hervor.

[Update 26.08.20 9:06 Uhr:] Wie nun bekannt wurde, hat Cook 265.000 seiner frischen Apple-Aktien zu Preisen zwischen 493,50 und 500,11 Dollar pro Stück verkauft; der Rest wurde von Apple zu Steuerzwecken einbehalten. Er soll rund 132 Millionen Dollar an Barmitteln erlöst haben. Das geht aus einer frisch veröffentlichten Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht hervor. (bsc)