Apple Business Essentials im Webinar: Apples Abodienst für Unternehmen

Die "Apple Business Essentials" stehen vor der Tür: Mit einem Abo-Service steigt Apple tiefer in den Unternehmensmarkt ein. Der Dienst kombiniert zentrale Funktionen einer Geräteverwaltung mit Cloud-Speicherplatz für Mitarbeitergeräte und zusätzlichem Support. Vorerst sind die Apple Business Essentials nur in den USA als Beta für einen begrenzten Kreis an Kunden als Testlauf verfügbar. Nach der Fertigstellung wird die Einführung in Deutschland und weiteren Ländern erwartet.

Was Apple Business Essentials für Firmen bedeutet

Das rund 90-minütige Live-Webinar Apple Business Essentials zeigt am 26. April 2022 die Funktionen und Möglichkeiten des Abo-Dienstes für kleine, mittlere bis hin zu größeren Firmen. Zu den Themenschwerpunkten gehören die Mitarbeiter- und Gerätepläne, die iCloud-Optionen und die Verwaltungsmöglichkeiten ebenso wie die Self-Service-App. Ein Vergleich zu Apples bereits bekanntem "Business Manager" steht ebenso auf der Agenda. Zudem erörtern wir, wann Apples neuer Dienst ein separates Mobile Device Management (MDM) erübrigen kann und wie sich das Angebot selbst in größeren Unternehmen einsetzen lässt.

Der Fachautor und Mobilgerätespezialist Mark Zimmermann zeigt dabei interessante Details und Erkenntnisse zu den Apple Business Essentials, die Moderation übernimmt die Mac & i-Redakteurin Inge Schwabe. Ein Frage&Antwort-Teil am Ende des Webinars ermöglicht Teilnehmern, Fragen über einen Online-Chat zu stellen. Unbeantwortete Fragen werden im Nachgang aufbereitet.

Webinar am 26. April 2022

In der Beta ist Apples Dienst auf kleinere und mittelständische Unternehmen bis zu einer Zahl von maximal 500 Mitarbeitern ausgelegt. Das Webinar gibt den derzeitigen Stand wieder, bis zur allgemeinen Einführung der Apple Business Essentials können sich Funktionen natürlich noch ändern. In den USA soll das Angebot im Frühjahr starten, in Deutschland könnte es möglicherweise im Sommer 2022 folgen.

Das Webinar Apple Business Essentials findet am 26. April 2022 von 10:00 bis 11:30 Uhr statt. Das Ticket kostet 99 Euro, derzeit ist es mit Frühbucherrabatt noch für 89 Euro erhältlich.

(lbe)