Apple Car: AI-Chef übernimmt angeblich Leitung von "Projekt Titan"

Apples Auto-Projekt steht angeblich unter neuer Leitung: Der AI-Chef John Giannandrea hat die Entwicklung eines autonomen E-Fahrzeuges übernommen, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf informierte Personen berichtet. Das "mehrere Hundert Entwickler" zählende "Projekt Titan" gehöre nun zu Giannandreas Abteilung für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz.

Teslas ehemaliger Entwicklungschef führt Tagesgeschäft weiter

Das Tagesgeschäft bei der Autoentwicklung bleibt demnach in der Hand von Doug Field – Teslas ehemaliger Entwicklungschef, der 2018 zurück zu Apple wechselte. Field sei nun direkt Apples AI-Chef unterstellt, schreibt Bloomberg. Bislang wurde Project Titan von Apples ehemaligem Hardware-Chef Bob Mansfield geleitet, der eigentlich schon 2012 in Rente gehen wollte. Er blieb jedoch in verschiedenen Rollen weiter bei dem Konzern und übernahm die Fahrzeugentwicklung Berichten zufolge im Jahr 2016, nachdem das Projekt auf erste erhebliche Hürden gestoßen war. Mansfield wolle nun komplett den Ruhestand antreten, heißt es – das sei Grund des Führungswechsels.

Giannandrea, der inzwischen auch die Weiterentwicklung des Sprachassistenzsystems Siri leitet, will Apple zum Branchenführer bei maschineller Intelligenz machen.

Autonome Systeme als "Kerntechnik"

Apples E-Auto-Projekt ist seit gut fünf Jahren bekannt, frühe Spekulationen rechneten mit der Einführung eines marktreifen Apple-Fahrzeuges im Jahr 2020. Apple testet sein System schon lange auch auf öffentlichen Straßen im US-Bundesstaat Kalifornien und betrieb zuletzt noch eine Flotte von über 60 Fahrzeugen zu diesem Zweck, reduzierte die Testfahrten 2019 aber erheblich.

Einer FBI-Ermittlung über Geheimnisverrat zufolge gibt es bei Apple ein Kern-Team von rund 1200 Mitarbeitern, die mit "Project Titan" vertraut sind – es dürfte damit weiter eine zentrale Rolle spielen.

Der Automarkt befinde sich in einem immensen Umbruch, betonte Apple-Chef Tim Cook in der Vergangenheit mehrfach. Autonome Systeme seien eines der größten AI-Probleme und eine "Kerntechnik", die weit über Fahrzeuge hinaus relevant ist. Die Arbeit an einem Auto hat das Unternehmen bis heute nicht offiziell bestätigt. (lbe)