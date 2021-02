Apple Car: Gespräche mit Nissan angeblich ebenfalls gescheitert

Für Apple könnte es schwer werden, einen großen Autokonzern als Partner für die Produktion eines eigenen Fahrzeugs zu gewinnen. Ebenso wie Verhandlungen mit Hyuandai respektive Kia sind einem Bericht zufolge auch Gespräche mit dem japanischen Automobilhersteller Nissan im Sand verlaufen: Apple habe Nissan in den vergangenen Monaten in Hinblick auf eine Zusammenarbeit für die Produktion eines autonomen Apple-Autos kontaktiert, wie die Wirtschaftszeitung Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

Apple sucht Auto-Auftragsfertiger

Nachdem Apple klargestellt habe, dass es um die Fertigung eines Autos unter der eigenen Marke gehe, seien die Gespräche "ins Stocken geraten" und würden derzeit nicht mehr fortgeführt, schreibt die Financial Times. Der Kontakt sei nur kurz gewesen und habe nicht bis zur oberen Management-Ebene gereicht. Der Autokonzern habe letztlich gefürchtet, durch eine solche Zusammenarbeit zum Auftragsfertiger degradiert zu werden.

Ähnliches war zuvor auch von Hyuandai zu vernehmen gewesen, dort gab es offenbar schon konkretere Pläne über eine Fertigung des Apple Car in einem US-Werk von Kia. Hyuandai hatte Verhandlungen mit Apple erst bestätigt, um anschließend schnell zurückzurudern. Nach einem erheblichen Steigen des Börsenkurses trat der Autokonzern den anhaltenden Spekulationen mit einer offiziellen Stellungnahme entgegen: Man führe keine aktiven Verhandlungen mit Apple über die Entwicklung eines autonomen Autos.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters betonte ein Nissan-Sprecher am Montag ebenfalls, dass das Unternehmen nicht in Verhandlungen mit Apple stehe. Man sei aber offen für Partnerschaften. Nissan sei bereit, die Dienste von IT-Konzernen in das eigene Produkt zu integrieren, aber "nicht umgekehrt", wird der COO des Autoherstellers von der Wirtschaftszeitung zitiert.

Apples Projekt Titan kommt offenbar voran

Seit rund 2014 gibt es Gerüchte über ein Apple-Auto: Mit dem "Projekt Titan" ist eine mindestens dreistellige Zahl an Mitarbeitern beschäftigt, darunter viele Spezialisten aus der Autobranche. Apple testet sein autonomes System seit mehreren Jahren auf öffentlichen kalifornischen Straßen, spult dabei im Vergleich zur großen Konkurrenz aber nur vergleichsweise wenige Kilometer ab. Das Projekt scheint in eine neue Phase eingetreten zu sein, der Konzern seit einigen Monaten offensichtlich aus, wo und wie das Fahrzeug sich produzieren lassen könnte. Eine Einführung des Apple Car dürfte allerdings noch mehrere Jahre in der Zukunft liegen. (lbe)