Apple Car: Hyundai fürchtet angeblich Degradierung zum Auftragsfertiger

Gespräche über eine Partnerschaft mit Apple sorgen bei Hyundai angeblich für interne Diskussionen: Manager des südkoreanischen Automobilherstellers fürchten eine Schädigung der eigenen Marke, wenn der Hersteller in Zukunft nur noch als Auftragsfertiger für den US-Konzern gesehen werde, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Apple wolle der Boss sein und Hyundai ebenfalls, das funktioniere gewöhnlich nicht gut.

Gespräche zwischen Apple und Hyundai seit 2018

Hyundai arbeitet traditionell ungern mit "Outsidern" zusammen, das Gleiche gilt für Apple. Nach Informationen von Reuters loten die beiden Unternehmen schon seit 2018 eine Auto-Partnerschaft aus, sind aber seitdem nicht richtig vorangekommen. Es sei für Hyundai sehr schwierig, sich zu öffnen, so ein Insider, vor einer engen Zusammenarbeit mit Apple müssten wohl Hyundai-Manager ausgetauscht werden, um einen Zusammenprall der Firmenkulturen zu verhindern

Anfang Januar hatte Hyundai überraschend Gespräche mit Apple bestätigt, um nach kurzer Zeit zurückzurudern: Man stehe mit "verschiedenen Firmen" in Verhandlungen über eine Zusammenarbeit bei autonomen Autos, hieß es dann. Apple pocht bei Partnern gewöhnlich auf höchste Geheimhaltung, manche Zulieferer vermeiden penibel, den iPhone-Konzern jemals beim Namen zu nennen. Apples Autoprojekt ist ein offenes Geheimnis, der Konzern forscht und entwickelt seit Jahren an einem Fahrzeug und an autonomen Systemen.

Apple Car made in USA?

Apple beabsichtige, die Teile für sein Elektrofahrzeug selbst zu entwerfen und bei unterschiedlichen Zulieferern zu beziehen, Hyundai oder die Tochter Kia würden nach diesem Plan nur die Endmontage eines Apple Car übernehmen, idealerweise in den USA, merkt die Nachrichtenagentur an, dafür bestehe bei Kia auch Produktionskapazität in einem Weg in Georgia – alternativ würde die gemeinsame Errichtung einer neuen Fabrik in Betracht gezogen. Einem vorausgehenden Bericht zufolge wird ein Produktionsstart des Apple-Autos für 2024 angepeilt, möglicherweise solle aber zuvor schon eine "Beta-Version" erscheinen.

