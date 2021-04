Apple Car: LG-Magna als Fertiger für Apples E-Auto im Gespräch

Apple könnte einen ersten Auftragsfertiger für sein geplantes Elektroauto gefunden haben: Ein neues Joint Venture aus dem Elektronikkonzern LG und dem österreichischen Automobilzulieferer Magna International sei "sehr nah" Vertragsschluss mit dem iPhone-Konzern, wie südkoreanische Medien berichten, die Details würden derzeit noch verhandelt.

Die bislang unter dem Namen "LG Magna e-Powertrain" firmierende Unternehmenskooperation werde anfängliche Produktion einer ersten Generation des Apple-Fahrzeuges – noch in relativ kleinen Stückzahlen, wie die Korea Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet. LG-Töchter seien bereits seit langem Teil von Apples Lieferkette und Magna habe jüngst in Aussicht gestellt, eine Auftragsfertigung von Autos in einem Werk in den USA durchführen zu wollen – Apples Heimatmarkt.

Schwierige Suche nach einem Auto-Auftragsfertiger

Seit längerem wird vermutet, dass Apple einen Auftragsfertiger für sein Auto-Projekt sucht, Gespräche mit klassischen Autokonzernen scheinen im Sand verlaufen zu sein: Zuletzt waren zum Jahresanfang Hyundai und Nissan als Produzenten für ein Apple Car im Gespräch, was deren Aktienkurse vorübergehend befeuerte. Beide Autohersteller fürchteten Berichten zufolge allerdings, zum Apple-Auftragsfertiger degradiert zu werden.

Eine solche Markenkollision drohe bei der Zusammenarbeit mit LG-Magna nicht, merkt die Zeitung an: LG sei als Marke in der globalen EV-Lieferkette bislang nicht groß präsent und würde von einer Zusammenarbeit mit Apple profitieren. LG-Magna wollen gemeinsam E-Motoren und Leistungselektronik für Kunden aus der Autobranche bauen.

Apple Car ein offenes Geheimnis

Apples Arbeit an einem Elektroauto ist ein offenes Geheimnis: Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Spezialisten aus der Autobranche angeheuert, ein Team mit einer mindestens dreistelligen Zahl an Mitarbeitern scheint mit dem "Projekt Titan" betraut. Sein System für autonomes Fahren testet Apple bereits auf öffentlichen Straßen in Kalifornien. Ob daraus letztlich ein Produkt wird, bleibt weiterhin offen – von der Marktreife scheint das Projekt noch mehrere Jahre entfernt.

