Apple-Entwickler-App: Startklar für die WWDC 2022

Seit 2020 findet Apples zentrales Event für Entwickler, die Worldwide Developers Conference, kurz WWDC, nur noch virtuell statt. Umso wichtiger ist der Software-Teil der Veranstaltung: Neben der offiziellen Developer-Website, auf der unter anderem Foren zur aktuellen Diskussion mit anderen Besuchern zu finden sind, steht hier die offizielle Entwickler-App des iPhone-Konzerns im Mittelpunkt.

Pünktlich zur WWDC 2022

Passend zur am kommenden Montag beginnenden WWDC 2022, die vom 6. bis 10. Juni abgehalten wird, hat Apple nun diese Software auf einen aktuellen Stand gebracht. Die neue Version 10 der schlicht Apple Developer genannten Anwendung steht für alle wichtigen Apple-Plattformen bereit: iPhone, iPad, Mac und Apple TV. So kann man die WWDC nicht nur mobil empfangen, sondern sie auch auf einem Mac oder – via Apple TV – auf dem großen Fernseher im Haus ansehen.

Version 10.0 von Apple Developer ist für "alles, was die WWDC22 zu bieten hat", vorbereitet, schreibt Apple im Beipackzettel. Dazu gehören die sogenannten Digital Lounges, in denen sich Entwickler treffen können, virtuelle 1:1-Sitzungen mit Apple-Ingenieuren ("1-on-1 labs") sowie die sogenannten Coding & Design Challenges, bei denen Developer zeigen können, was sie draufhaben. Um an "interaktiven Aktivitäten" teilzunehmen, kann man dies nun direkt in der Developer-App anmelden. Videos lassen sich gemeinsam über Apples SharePlay-Funktion mit Freunden ansehen.

Suche endlich nützlich(er)

Weiterhin hat Apple einige Bugfixes und Leistungsverbesserungen vorgenommen. Dazu gehört eine signifikant nützlichere Suchfunktion, die inzwischen "umfangreicher" sein soll sowie endlich auch mit Zitaten zurechtkommt. Zudem wurde die Download-Funktion aufgeräumt, die jetzt die Dateien in Reihenfolge des vom Nutzer angestoßenen Herunterladens präsentiert. Auf dem Mac gibt es zudem ein neues Design speziell für macOS.

Die Apple-Developer-Anwendung ist kostenlos und kann von allen Nutzern heruntergeladen und verwendet werden. Sie eignet sich auch gut, um Entwickler-Videos vergangener WWDCs zu betrachten. Dazu gibt es einen nützlichen Offline-Modus. Hinzu kommen diverse Community-Funktionen, für die man dann allerdings einen (kostenlosen oder kostenpflichtigen) Entwicklerzugang Apples benötigt.

