Apple: Facebook-Studie zu App-Monopolisierung liefert "falschen Eindruck"

Apple setzt sich gegen eine von Facebook in Auftrag gegebene Studie zur Wehr, in der das soziale Netzwerk behaupten lässt, dass Nutzerinnen und Nutzer vor allem vom Hersteller vorinstallierte Apps verwenden. Die vom Dezember 2020 stammende Untersuchung sei "eng darauf zugeschnitten, den falschen Eindruck zu vermitteln, dass es wenig Wettbewerb im App Store gibt", erklärte Apple gegenüber dem IT-Blog The Verge. In Wahrheit konkurrierten "Drittanbieter-Apps mit Apples Apps über jede Kategorie hinweg" und "genießen großformatigen Erfolg".

Facebook hatte das Marktforschungsinstitut Comscore beauftragt, zu ermitteln, ob mehrere Tausend amerikanische User vor allem Apps von Apple oder von anderen Anbietern auf ihren Geräten verwenden. Eine ähnliche Befragung erfolgte unter Android-Usern; auch hier kam heraus, dass vor allem "Haus-Apps" verwendet würden. Insgesamt wurden 4000 Personen dazu interviewt, welche Apps sie im Vormonat verwendet hätten.

Es wird viel telefoniert

Comscore fragte allerdings auch Standard-Programme ab – darunter Wetter, Taschenrechner und Uhr, Kamera sowie Fotos, Nachrichten (iMessage) und Telefonie-Anwendung. All diese siedelten sich vor Konkurrenzanwendungen an. So hat etwa – was sicherlich logisch ist – die Telefon-App im iPhone 90 Millionen Nutzer im Monat, während YouTube nur auf 72,8 Millionen kommt, Facebook selbst auf 66,8 Millionen. Immerhin: Apple News (das es in Deutschland nicht gibt) und der Kalender landeten hinter YouTube, Apple Mail und FaceTime sowie die "Mein iPhone finden"-App wurden von Facebook geschlagen.

Bei Google ist die Dominanz eigener Apps nicht ganz so massiv – hier ist es vor allem der Google Play Store, die Google-Suche, YouTube und Gmail, die vorne liegen, doch dann folgen bereits Facebook und Facebook Messenger. Allerdings sind auch Google Maps, Google Drive, Google Fotos und Google-Kontakte in der Top 10.

Widerspruch zu neuerer Untersuchung

Beim Gesamtergebnis kam Apple bei den Top-20-Programmen fürs iPhone auf 75 Prozent "Marktanteil", Google immerhin auf Android-Geräten auf 60 Prozent. In der dargestellten Top 20 von Comscore kommt außer Facebook auf dem iPhone nur noch Amazon als enthaltener Drittanbieter vor. Bei Android-Geräten sind Amazon, Samsung (Taschenrechner-App) und Walmart neben Facebook und Google vertreten.

Apple kritisierte gegenüber The Verge die Methodologie der von Facebook beauftragten Comscore-Untersuchung. So widerspricht sie etwa Comscores eigener letzter Untersuchung aus dem Frühjahr 2021. Facebook will mit der Studie den aktuellen Anti-Kartellbemühungen gegen App Store und Play Store, die in vielen westlichen Ländern laufen, augenscheinlich neue Nahrung geben.

(bsc)