Apple-Finanzchef zieht in Nestlé-Verwaltungsrat ein

Der weltgrößte Hersteller von Nahrungsmitteln, die Nestlé S.A mit Sitz im schweizerischen Vevey, bekommt demnächst einen in der Tech-Szene bekannten neuen Verwaltungsrat. Apple-Finanzchef Luca Maestri ist für das Mandat nominiert und soll im April offiziell gewählt werden.

Apples Mann für Zahlen

Luca Maestri. (Bild: Apple)

Der Chief Financial Officer (CFO) mit italienischen Wurzeln ist seit mittlerweile acht Jahren für den iPhone-Konzern tätig und arbeitet eng mit Konzernchef Tim Cook zusammen. Maestri tritt so regelmäßig bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen des Unternehmens auf. Der 58jährige arbeitete in seiner langen Laufbahn unter anderem beim Automobilkonzern General Motors, später bei Nokia Networks und schließlich als CFO von Xerox, bevor er den langjährigen Finanzchef Peter Oppenheimer bei Apple ablöste.

Maestri soll bei der nächsten Generalversammlung von Nestlé seine Position als Verwaltungsrat erhalten. Er tritt zusammen mit dem Chief Marketing Officer Chris Leong von Schneider Electric in den VR ein. Bei Schweizer Unternehmen ähnelt die Arbeit des Verwaltungsrates dem eines Aufsichtsrates einer Aktiengesellschaft in Deutschland. Dass Maestri durch die neue Position seine Arbeit bei Apple vernachlässigen könnte, ist eher unwahrscheinlich – stattdessen dürfte das VR-Mandat seinen Status beim iPhone-Konzern weiter festigen.

Nestlé ist nicht unumstritten

Apple achtet unter dem Steve-Jobs-Nachfolger Tim Cook verstärkt auf Umwelt-, Racial-Justice- und Diversity-Vorgaben. So sind diese Themen direkt unterhalb des CEO angesiedelt. Der Konzern hat sich hier mittlerweile ein gutes Image erarbeitet. Nestlé wiederum bekommt es regelmäßig mit Klagen von Nichtregierungsorganisationen zu tun, sei es nun beim Geschäft mit Trinkwasser, dem Plastikmüll, den der Konzern generiert, oder gesundheitliche Aspekten seiner Nahrungsmittel.

Ob Maestri dies bei seiner Entscheidung, in den Nestlé-Verwaltungsrat einzutreten, abgewogen hat, ist unklar. Andere Apple-Manager tummeln sich bereits in bekannten Aufsichts- beziehungsweise Verwaltungsräten. So ist Eddy Cue, Dienstechef des iPhone-Produzenten, seit demnächst zehn Jahren im Board of Directors des Sportwagenherstellers Ferrari, der kaum ein grünes Image hat.

(bsc)