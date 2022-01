Apple-Frühlingsevent: Neue Hardware bei Handys, Tablets und Macs

Trotz der Tatsache, dass die meisten Apple-Mitarbeiter weiterhin im Homeoffice arbeiten, steht die Vorstellung zahlreicher neuer Produkte beim iPhone-Hersteller bevor. Davon gehen Beobachter aus, die sich auf interne Informationen des Konzerns stützen. So sollen zur im März oder April geplanten "Spring Keynote" gleich drei Produktgruppen abgedeckt sein: Neue Tablets, neue Handys und neue Macs. Daneben arbeite das Unternehmen für den Herbst "am breitesten Aufgebot neuer Hardware-Produkte seiner Geschichte".

Es grünt so grün

Beim Frühlingsevent könnte ein neues ein neues "iPad Air 5" erscheinen, dass einige Verbesserungen bringt. Das Design soll sich zwar nicht verändern, doch Apple plant angeblich den Einbau des A15-Bionic-SoC aus dem iPhone 13, ein 5G-Funkmodul für die Mobilfunkvariante, eine neue 12-Megapixel-Frontkamera, die die virtuelle Kameratechnik CenterStage für Videochats beinhaltet, sowie einen Quad-LED-basierten True-Tone-Blitz hinten. Für das neue Tablet gibt es bereits eine Modellnummer in einer Zulassungsdatenbank.

Bei den iPhones wird das "SE 3" (oder auch "SE 2022") erwartet. Es wird sich wohl nur wenig von der zweiten Generation unterscheiden, aber ein verbessertes SoC (A15) sowie erstmals 5G mitbringen und dadurch zukunftsicher(er) werden. Auch für diese Baureihe gibt es bereits Modellnummern.

Mehr Hardware

Die Macs könnten bei der Spring Keynote in mehreren Varianten vertreten sein. Seit längerer Zeit wird ein iMac Pro mit 27 Zoll erwartet, der mit M1 Max beziehungsweise M1 Pro kommen könnte. Auch ein 120-Hertz-Bildschirm gilt als denkbar. Weiterhin fehlt ein überarbeiteter Mac mini in Apples Lineup. Hier gab es über längere Zeit Gerüchte zu bunten Modellen im Stil des iMac M1. Auch ein neues MacBook Air in überarbeitetem Design, dass dann womöglich nur noch "MacBook" heißt, bleibt in Apples Pipeline, doch aktuell ist damit eher im Sommer oder Herbst zu rechnen.

Wie der gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, ist bis Ende des Jahres sowieso mit sehr viel neuer Hardware zu rechnen. Neben den erwähnten Modellen für den Frühling – von denen einige auch später erscheinen könnten – sieht er vier neue iPhones im Herbst ("14", "14 Max", "14 Pro" und "14 Pro Max"), ein überarbeitetes MacBook Pro für Einsteiger, einen neuen Mac Pro, iPads in zwei Varianten (Standard-Einsteigermodell plus iPad Pro), drei Apple-Watch-Modelle inklusive einer "Rugged"-Version plus neue AirPods Pro. Dafür dauert allerdings Apples erstes Mixed-Reality-Headset noch eine Weile.

