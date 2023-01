Apple-Headset: Nutzer sollen per Siri-Sprachbefehl AR-Apps erstellen können

Apple setzt laut einem neuen Medienbericht bei seinem geplanten Mixed-Reality-Headset auf die Hilfe der Nutzer, um attraktive Inhalte zu erschaffen. Eine entscheidende Rolle soll dabei Sprachassistentin Siri spielen. Mit ihr solle es möglich sein, Augmented-Reality-Apps ohne Programmierkenntnisse zu entwerfen. Das Headset Apples, über das schon geraume Zeit spekuliert wird, soll angeblich im Frühjahr vorgestellt werden und noch in diesem Jahr erscheinen.

Wie das Onlinemagazin The Information unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen bei Apple berichtet, sollen Nutzer ihre AR-Apps sogar in den App Store einstellen können. In der Praxis soll das Erstellen eigener AR-Welten so aussehen, dass Siri darum gebeten werden kann, Objekte aus der realen Welt in der eigenen App zu verwenden. Mit der Object Capture API, die Apple im Jahr 2021 mit macOS Monterey einführte, gibt es bereits entsprechende Programmierschnittstellen Apples, die es ermöglichen, aus einer Reihe von Fotos Objekte fotometrisch zu vermessen und in 3D-Objekte für AR-Anwendungen umzuwandeln.

Nicht nur Objekte, auch Animationen

Im Falle des Headsets wäre das mit dem Einfügen in eine eigene App allerdings ungleich aufwendiger. Laut dem Bericht sollen die Objekte nämlich nicht nur akkurat in 3D nachgebildet werden, sondern sich auch so in die virtuelle Welt einfügen, als wenn sie real wären. Als Beispiel werden virtuelle Tiere genannt, die dann gleich auch ohne Programmierkenntnisse so animiert werden können, als wenn sie durch den Raum laufen.

Apples Mitbewerber Meta hat mit der App Horizon Worlds so etwas Ähnliches auch schon für seine eigenen Headsets erschaffen. Darüber hinaus plane Apple aber auch eigene AR-Inhalte für das eigene Reality-Pro-Headset. Hierbei sollen Gesundheit und Fitness eine Rolle spielen. Erst vor wenigen Tagen wurden erste mögliche Details über das Betriebssystem bekannt.

(mki)