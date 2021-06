Apple-Läden auf dem Weg in die Post-Corona-Zeit

Apples Ladengeschäfte arbeiten immer noch nicht ganz so, wie sie das vor der Corona-Krise getan haben. So benötigt man zum Einkaufen nach wie vor einen Termin, um dann mit einem "persönlichen Specialist" sein Wunschprodukt auswählen zu können.

Dienste aus Corona-Zeiten

Künftig sollen die Apple Stores jedoch wieder in den Normalbetrieb gehen. Das kündigte Deirdre O'Brien, ihres Zeichens Retail- und Personalchefin des iPhone-Konzerns, in einem Interview mit einem US-Börsensender an. Demnach ist geplant, die Läden wieder nahezu so zu betreiben, wie man dies vor der Pandemie kannte. Geöffnet sollen alle Stores weltweit spätestens seit Mitte Juni inzwischen wieder sein. O'Brien zufolge wird es keine "große Veränderung" gegenüber vorpandemischen Zeiten geben. Allerdings sollen in der Corona-Phase eingeübte neue Services zunächst beibehalten werden.

Das gilt für besagte "One-on-One"-Einkaufssitzungen mit den Specialists. Auch Genius-Bar-Termine, wie Apple sein Serviceangebot traditionell nennt, werden weiterhin nur nach Reservierung möglich sein – wobei erste Stores wohl auch für "Walk-in"-Kundenverkehr geöffnet werden. Erneut gestartet würden die "Today at Apple"-Workshops, kündigte O'Brien an. Die kostenlosen Seminare finden direkt im Laden statt, waren zuletzt nur noch online verfügbar.

Auch wieder neue Läden eröffnet

Apple hat zusammen mit seiner Laden-Normalisierung auch wieder damit begonnen, neue Stores zu eröffnen. Dazu gehört die ganz frische Filiale in Downtown Los Angeles, die in einem alten Theater entstanden ist, das sehr aufwendig renoviert wurde. Apple hat mittlerweile mehr als 500 Läden weltweit.

Unterdessen mehren sich die Gerüchte, dass es endlich einen zweiten Laden in der deutschen Hauptstadt Berlin geben soll. Als Standort wird ein neu entstehendes Gebäude am Hackeschen Markt gehandelt – entsprechende Andeutungen machte auch ein Mitglied der Store-Besatzung im bislang einzigen Berliner Store am Kurfürstendamm.

(bsc)