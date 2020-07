Apple-MDM-Spezialist Jamf ist an der Börse

Trotz der Corona-Krise gibt es in den USA Börsengänge. Der letzte große im Technikbereich war der von Jamf Software: Der Mobile-Device-Management-Spezialist (MDM) für Apple-Produkte feierte sein Debüt an der New Yorker Technologiebörse NASDAQ am gestrigen Mittwoch.

Hohe Nachfrage nach Aktien

Jamf, das einst unter dem Namen Casper Suite startete, erlebte eine hohe Nachfrage nach den Anteilsscheinen. 16 Millionen Aktien zum Preis von 26 US-Dollar wurden offeriert, die Einnahmen durch den Börsengang lagen also bei über 400 Millionen Dollar. Zwischenzeitlich legten die Anteilsscheine auf bis zu 51 Dollar zu, ein "Pop" von gut 92 Prozent. Das zeigt, dass die Aktie auch höher bepreist in den Markt hätte gehen können. Mit 39,20 Dollar endete der Börsentag für Jamf Software deutlich im Plus.

Jamf hat seinen Hauptsitz nicht im Silicon Valley, sondern in Minneapolis. Die Firma bietet eine Suite von Anwendungen, mit denen Administratoren besonders in Unternehmen, aber auch in Schulen und anderen Organisationen, Geräte mit iOS, iPadOS, macOS und tvOS kontrollieren können. Zahlreiche große Firmen nutzen die Produkte – wobei Apple selbst mit eigenen Tools Jamf potenziell Konkurrenz macht.

Apple wildert hier auch

Der iPhone-Konzern hatte kürzlich erst Fleetsmith übernommen, eine Firma, die sich auf die Verwaltung von Geräten für Firmen konzentriert hat. Der Dienst soll die Geräteeinrichtung und Konfiguration automatisieren ebenso wie das Einspielen von Software- und Sicherheits-Updates. Zudem bietet Fleetsmith eine "Flottenverwaltung", um verwaltete Geräte im Blick zu behalten.

Jamf ist allerdings nicht mehr nur im MDM-Markt aktiv. So wird mit Jamf Protect mittlerweile auch ein End-Point-Security-Produkt für Apples Plattformen offeriert. In den USA verwenden mittlerweile alle Fortune-500-Unternehmen Apple-Produkte. iOS und Co. sind zur Business-Plattform geworden. (bsc)