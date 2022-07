Das MacBook Air 2022 ist nun bestellbar: Seit Freitagmittag nimmt Apple Vorbestellungen für die neue Modellreihe entgegen, die Auslieferung soll am Freitag, den 15. Juli anlaufen – gemeinsam mit dem Verkaufsstart im Handel. Das MacBook Air gilt als das meistverkaufte Notebook, an dem eine ganze Branche prägenden Design hielt Apple mehr als ein Jahrzehnt lang fest. Die Neuauflage mit M2-Chip verzichtet auf das bekannte keilförmige Gehäuse und orientiert sich stattdessen an der neuen Form des MacBook Pros 2021 – mitsamt der prominenten, meist "Notch" genannten Kameraaussparung im Display.

Bild 1 von 14 MacBook Air M2 (14 Bilder) Beim MacBook Air mit M2-Chip hat sich Apple von der spitz zulaufenden Keilform verabschiedet.



Größeres Display, Laden per MagSafe

Das Display des MacBook Air 2022 ist mit einer Diagonale von 13,6 Zoll etwas größer als das des Vorgängers und weist eine höhere Maximalhelligkeit auf, Apple verspricht einen Wert von 500 Candela/qm. Zurückgekehrt ist der MagSafe-Anschluss, sodass beim Aufladen nicht mehr zwangsläufig einer der nur zwei USB-C-/Thunderbolt-Ports belegt wird.

Der M2-Chip soll mehr Leistung bringen und unterstützt bis zu 24 GByte Arbeitsspeicher (nun LPDDR5). Der M2 hat zudem mit 100 GByte/s eine deutlich höhere Speicherübertragungsrate als der M1 sowie eine verbesserte Neural Engine für maschinelles Lernen und eine erweiterte Media-Engine, die die Arbeit mit 4K- und 8K-ProRes-Videos beschleunigen soll. Statt 7 oder 8 Shader-Clustern setzt die GPU im M2 des MacBook Air jetzt auf 8 oder 10 Kerne.

Im Test des neuen MacBook Pro mit M2 zeigte sich die höhere Leistung bereits, allerdings gibt es dort Berichte über einen Geschwindigkeitseinbruch bei der 256-GB-SSD im Basismodell.

Höherer Preis als MacBook Air M1

Der Einstiegspreis des MacBook Air M2 mit 8 GByte Arbeitsspeicher und 256 GByte SSD liegt bei knapp 1500 Euro und damit erheblich höher als beim Vorgänger mit M1-Chip, den Apple weiterhin verkauft. Im Handel ist das MacBook Air M1 für unter 1000 Euro zu finden. Mit 16 GByte Arbeitsspeicher und 512 GByte SSD kostet das MacBook Air M2 bereits knapp 2000 Euro und liegt damit preislich auf dem Niveau des 14" MacBook Pro.

Erste Basismodelle des MacBook Air 2022 sollen ab dem 15. Juli an Kunden geliefert werden, für Konfiguraitonen mit mehr Arbeitsspeicher oder größerer SSD nennt Apple allerdings bereits Anfang bis Mitte August als Liefertermin.

(lbe)