Apple MacBook Pro 2022: Wann das neue 13-Zoll-Modell in den Handel kommt

Das Apple MacBook Pro 13 Zoll mit M2 ist bald bestellbar – früher als bislang angekündigt. Die Neuauflage des Einstiegsmodells der Pro-Notebook-Reihe lässt sich ab Freitag, 17. Juni, um 14 Uhr beim Hersteller sowie bei autorisierten Händlern vorbestellen, wie Apple mitteilte. Die Auslieferung an Endkunden soll dann in der darauffolgenden Woche ab dem 24. Juni anlaufen.

Das 13“ MacBook Pro ist Apples erstes Gerät, das den neuen hauseigenen M2-Chip enthält. An der Gehäuseform hat sich nichts geändert, auch Elemente wie die Touch Bar behält die Modellreihe bei. Das Laden per MagSafe ist hier nicht möglich, es bleibt die Stromversorgung über einen der beiden USB-C-Ports.

Mehr MacBook-Leistung durch M2

Apple verspricht mit dem M2 eine erneute Leistungssteigerung. Bestimmte Workflows, wie die Bearbeitung von RAW-Bildern, sollen um bis zu 40 Prozent schneller sein als noch im Vorgänger-MacBook-Pro mit Apples ebenfalls ARM-basiertem M1-Chip. Das M2-MacBook ist laut Apple in bestimmten Benchmarks zudem mehr als dreimal schneller als die Vorgängermodelle mit Intel-Prozessor. Unabhängige Benchmarks gibt es bislang noch nicht, Mac & i wird das neue MacBook Pro 13 Zoll sobald wie möglich testen.

Der M2-Chip unterstützt nun bis zu 24 GByte Arbeitsspeicher (nun LPDDR5), Apple veranschlagt dafür einen Aufpreis von 460 Euro auf das Standardmodell mit nur 8 GByte RAM. Der M2 hat zudem mit 100 GByte/s eine deutlich höhere Speicherübertragungsrate als der M1, eine leistungsfähigere Neural Engine für maschinelles Lernen sowie eine Media-Engine, die die Arbeit mit Videos beschleunigt. Als Batterielaufzeit beim MacBook Pro 2022 nennt Apple 20 Stunden an bei der Wiedergabe von Filmen, Dauer-Surfen soll bis 17 Stunden lang möglich sein, jeweils mit ungefähr halber Maximalhelligkeit des Bildschirms.

Das Basismodell des 13" MacBook Pro kostet bei Apple knapp 1600 Euro, in Maximalausstattung steigt der Preis auf fast 3000 Euro. Im Handel liegen die Preise für MacBooks gewöhnlich niedriger – allerdings erst eine Zeit nach dem Verkaufsstart.

MacBook Air M2 soll noch im Juli in den Handel kommen

Das komplett neue MacBook Air 2022, in dem jetzt ebenfalls ein M2-Chip steckt, soll ab Juli ausgeliefert werden. Einen konkreten Termin zu Vorbestellungs- und Verkaufsstart teilte Apple am Dienstag aber nicht mit. Lockdowns in China, Probleme in der Lieferkette und Chip-Knappheit sorgten in letzter Zeit für erhebliche Probleme bei der Verfügbarkeit von Apples Notebook-Reihen.

Bild 1 von 14 MacBook Air M2 (14 Bilder) Beim MacBook Air mit M2-Chip hat sich Apple von der spitz zulaufenden Keilform verabschiedet.



(lbe)