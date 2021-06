Apple-Manager: AirPods könnten Gesundheitstracker werden

Ein Apple-Manager hat erstmals eingeräumt, dass der Konzern an Gesundheitstechnik außerhalb der Apple Watch arbeitet. Kevin Lynch, als Vice President of Technology für watchOS verantwortlich, machte in einem Interview entsprechende Andeutungen. Demnach könnten Apples AirPods-Stöpsel künftig Health-Sensoren erhalten – beziehungsweise die vorhandenen für dieses Anwendungsfeld verwendet werden.

Kombinierte Sensorik erfasst Gesundheitsdaten

Lynchs Aussagen gegenüber dem IT-Blog TechCrunch zufolge geht es dabei um die sogenannte Sensorfusion. Dabei werden Detektoren in unterschiedlichen Apple-Geräten kombiniert. Dazu gehört der in iOS 15 enthaltene Messalgorithmus für Gehstörungen ("Walking Steadiness").

Hier arbeiten iPhone und Apple Watch nicht nur unabhängig voneinander, sondern die Daten werden kombiniert. Auf die Frage, ob Apple solche Möglichkeiten auch für die AirPods nutzen wird – die ja unter anderem über einen Beschleunigungssensor verfügen – sagte Lynch, Apple nutze die "Sensorfusion" bereits heute über verschiedene Geräte und er sehe "diverses Potenzial in diesem Bereich".

Gerüchte über neue Funktionen in den AirPods

Zuvor hatte es bereits Spekulationen gegeben, dass Apple in der kommenden AirPods-Generation neue Sensoren für das Fitness-Tracking integrieren könnte. Sowohl ein bekannter Analyst als auch der Apple-Journalist Mark Gurman von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg gehen davon aus, dass die zweite Generation der AirPods Pro, geplant für nächstes Jahr, hier nachlegen werden.

Technisch scheint geplant zu sein, dass die Bewegungserkennung (Beschleunigung, Kreiselsensor) nochmals verbessert wird. Die AirPods Pro sind aktuell nicht für Sport gedacht, siw sind weder wasserresistent noch schweißgeschützt . Denkbar ist auch, dass der Nachfolger der regulären AirPods erstmals für Sport geeignet ist. Ob es in diesem Jahr neue AirPods gibt, ist in der Gerüchteküche umstritten. (bsc)