Apple Maps: Gewerbetreibende können mit neuem Tool Karteneintrag gestalten

Mit einem neuen kostenlosen Tool können Gewerbetreibende ihre sogenannte Ortskarte und weitere Angaben in Apple Karten und weiteren Apple-Apps anpassen. Das Werkzeug namens Apple Business Connect richte sich an Unternehmen jeder Größe, teilte das US-Unternehmen mit. Die Daten spielen auch in Nachrichten, Wallet, Siri und weiteren Apps eine Rolle.

Geschäftseinträge in Karten-Apps werden immer wichtiger, da Nutzer auf dem kürzesten Weg den Standort und weitere Informationen zu einem Unternehmen finden wollen. Apples Mitbewerber Google bietet solche Informationen in seinem Maps-Dienst auch gebündelt an, neben weiteren Features wie der Besucherfrequenz.

"Showcase" zunächst in den USA

Business Connect ist nicht nur für die Unternehmen vorteilhaft, sondern auch für Apple, da die Kalifornier so präzisere Angaben in ihren Dienst bekommen: „Wir haben Business Connect entwickelt, um Apple Nutzer:innen auf der ganzen Welt die präzisesten Informationen zu Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Reisezielen und vielem mehr zu bieten“, sagt Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple.

Zu den Möglichkeiten des Tools gehören das Hinzufügen und Aktualisieren von Fotos und Logos, Einladungen an Kunden, um Aktionen wie Essensbestellungen oder Reservierungen direkt in Karten vorzunehmen, und Hinweise auf spezielle Angebote. Einige Funktionen wie der Bereich "Showcase" stehen zunächst nur in den USA zur Verfügung und sollen in den kommenden Monaten weltweit ausgerollt werden.

Wie die Anmeldung erfolgt

Für die Nutzung von Business Connect wird eine Apple ID benötigt. Sobald sich ein Unternehmen angemeldet hat und Apple das Unternehmen verifiziert hat, kann es seine Standorte beanspruchen und mit der Aktualisierung und Personalisierung seiner Ortskarte beginnen. Im Moment ist das kostenlos. Apple hat sich nicht dazu geäußert, ob in Zukunft auch Werbung möglich sein soll. Für Unternehmen mit vielen Standorten enthält Business Connect die Business Connect API, mit der Informationen über Eintragsverwaltungsagenturen wie Reputation, Rio SEO, SOCi, Uberall und Yext an Karten übermittelt werden können.

